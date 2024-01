Os blocos carnavalescos de Juiz de Fora tiveram a programação oficial publicada na tarde desta segunda-feira (22). A maratona da folia na cidade começou já no fim de semana, com a décima edição do Rosário Folia, no Distrito de Rosário de Minas e seguirá até o dia 17 de fevereiro. Há mais de 70 atrações previstas ao longo carnaval. Há blocos programados para o Centro e 25 bairros, cobrindo todos os territórios da cidade, incluindo a zona rural. Alguns dos blocos terão deslocamento e outros permanecem em pontos fixos.

Segundo a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), eventuais alterações serão informadas nas redes sociais da Funalfa. Dessa forma, a orientação para o folião é confirmar a programação no Instagram @funalfacultura, antes de se deslocar para os blocos.



Ainda segundo a Funalfa, organizadores que solicitaram inclusão no circuito de rua do Carnaval 2024 tiveram o pedido indeferido, seguindo determinação da Polícia Militar, que afirmou não dispor de condições operacionais para garantir sua segurança. Blocos que não apresentaram toda a documentação solicitada também não puderam ser incluídos na programação oficial.



Confira:

:: 20 jan | Sábado ::

- 21h - Rosário Folia – Praça da Matriz – Rosário de Minas



:: 21 jan | Domingo ::

- 16h - Rosário Folia – Praça da Matriz – Rosário de Minas



:: 26 jan | Sexta-feira ::

- 18h - Roda dos Amigos | Esquenta de Carnaval - Praça Antônio Carlos



:: 27 jan | Sábado ::

- 9h – Meleka de Jacaré – Praça Jarbas de Lery Santos – São Mateus



-12h – Muvuka – Praça Jarbas de Lery Santos – São Mateus, com deslocamento até a Praça da Estação - Centro



- 13h – Concentra, Mas Não Sai – Praça Ministrinho – Jardim Glória



- 16h – Bloco da Majestosa / Carnavell – Praça Antônio Carlos - Centro



- 19h – Xotaéfe – Praça da Estação - Centro



:: 28 jan | Domingo ::

- 10h – Bloco das Charmosas – Parque Halfeld, com deslocamento pela Rua Halfeld, até a Rua Batista de Oliveira - Centro



- 10h – Bloco dos Bancários – Parque Halfeld, com deslocamento pela Rua Halfeld, até a Rua Batista de Oliveira - Centro



- 16h - Bloco das Cores – Avenida Getúlio Vargas 1001, com deslocamento até a Praça Antônio Carlos – Centro



:: 1º fev | Quinta-feira ::

- 16h – Filhas da Luta – Praça da Estação – Centro



- 17h – Canal – Praça Antônio Carlos - Centro



:: 2 fev | Sexta-feira ::

- 18h – Realce – Praça Antônio Carlos, com deslocamento até o Parque Halfeld _ Centro



- 19h – Acorda, Borboleta – Rua Braz Xavier Bastos Júnior, com deslocamento pela Rua Madre Adelina, Rua Tenente Paulo Maria Delage, Rua Irmão Menrado, Rua Madre Adelina, Rua Braz Xavier Bastos Júnior - Borboleta



:: 3 fev | Sábado ::

- 11h - Só Love – Rua Dom Viçoso – Alto dos Passos



- 12h – Doméstica de Luxo - Parque Halfeld, com deslocamento até a Praça da Estação - Centro



- 12h – Ninguém Vai – Rua Afonso Barra 520, com deslocamento pela Rua Luiz Paleta, Rua General Felício Lima, Rua Luiz Paleta, Rua Afonso Barra – Benfica



- 12h – Bloco do Mestre – Praça Menelick de Carvalho – Santa Helena



- 13h – Meu Concreto Tá Armado – Praça Jarbas de Lery Santos – São Mateus



- 13h – Se Fiz, Não Lembro – Avenida Sete de Setembro 1.574 – Costa Carvalho



- 14h – Makoombloco – Praça Antônio Carlos – Centro



- 14h – Ingoma – Parque Halfeld, com deslocamento até a Praça Antônio Carlos - Centro



- 14h – Bloco da Sete – Avenida Sete de Setembro 1.200 – Costa Carvalho



- 16h – Grajamaica – Praça Pedro Batista Martins – Grajaú



- 16h – Resenha Bar – Rua Professor Walquírio Seixas de Farias 560, com deslocamento até Rua Coronel Aprígio Ribeiro – Esplanada



- 17h – Bota na Banguela / Bloco do Santo – Praça Menelick de Carvalho – Santa Helena



:: 4 fev | Domingo ::

- 10h – Blocão JF – Av. Presidente Juscelino Kubitschek 900 (Moinho Zona Norte) – Francisco Bernardino



- 12h – Parangolé Valvulado – Avenida Getúlio Vargas 1001, com deslocamento até o número 181 da mesma via - Centro



- 12h – Cola Velcro – Praça Agassis – Mariano Procópio



- 12h – Pisa Ligeiro – Praça da Estação, com deslocamento até o Parque Halfeld



- 13h - Os Parças – Rua Couto e Silva 55 – Mundo Novo



- 13h – Bloco do Abílio – Quadra da Juventude Imperial – Furtado de Menezes



- 14h - Bloco da Gabizoca - Av. Presidente Juscelino Kubitschek 900 (Moinho Zona Norte) – Francisco Bernardino



- 16h – Carna Castelo – Rua Geraldo Gomes, com deslocamento pela Rua Branca Mascarenhas, Rua Itatiaia, Rua Itacolomi, Rua Iguaçu, Rua Branca Mascarenhas



- 17h – Bloco Dar Nela – Rua Nelito dos Santos Nazareth 195 – Ipiranga



:: 5 fev | Segunda-feira ::

- 19h – Tô no Vermelho – Parque Halfeld, com deslocamento até a Praça da Estação - Centro



:: 6 fev | Terça-feira ::

- 19h – Bloco do Batom – Parque Halfeld, com deslocamento até a Avenida Getúlio Vargas - Centro



:: 7 fev | Quarta-feira ::

- 18h – Bloco da Saúde – Parque Halfeld, com deslocamento até a Praça da Estação - Centro



- 20h – Bloco dos Carteiros – Parque Halfeld, com deslocamento até a Praça Antônio Carlos - Centro



:: 8 fev | Quinta-feira ::

- 13h – Saúde: Trembãod+ - Parque Halfeld, com deslocamento até a Praça Antônio Carlos - Centro



- 13h – Loucomotiva - Parque Halfeld, com deslocamento até a Praça Antônio Carlos - Centro



- 15h – Bloco do Professor Guilherme - Rua Dom Viçoso 216 – Alto dos Passos



- 16h30 – Recordar é Viver - Praça Antônio Carlos, com deslocamento pela Rua Paulo de Frontin, Rua Halfeld e Parque Halfeld - Centro



- 17h - Bloco do Zezinho – Rua Moraes e Castro 51 – São Mateus



- 18h – Irmãos Metralha – Parque Halfeld, com deslocamento pela Rua Halfeld até a Praça da Estação - Centro



- 20h – Pagodão dos Clubes - Parque Halfeld, com deslocamento pela Rua Halfeld até a Avenida Getúlio Vargas - Centro



:: 9 fev | Sexta-feira ::

- 16h – Pintinho de Ouro – Parque Halfeld, com deslocamento até a Praça da Estação - Centro



- 18h – Helôcats - Parque Halfeld, com deslocamento pela Rua Halfeld até a Avenida Getúlio Vargas - Centro



- 19h - Bloco do Beco – Parque Halfeld, com deslocamento pela Rua Halfeld até a Rua Batista de Oliveira - Centro



:: 10 fev | Sábado ::

- 10h – Banda Daki – Avenida Rio Branco, na altura da Rua Silva Jardim, com deslocamento até a Avenida Itamar Franco - Centro



- 12h – Balança Mas Não Cai – Rua Alberto Guedes - Jardim Esperança



- 14h – Benemérita – Praça Antônio Carlos - Centro



- 15h – Bloco AO1GOLO – Rua Belo Horizonte 240 – São Mateus



- 19h – Bafo da Onça – Rua Augusto Alves 253, com deslocamento pela Rua Francisco Falci, Rua Augusto Alves, Rua sem Saída – Grajaú



- 19h – Afoxé Filhos de Oyá – Passarela do Samba - Avenida Brasil



:: 11 fev | Domingo ::

- 13h – Lixarte – Rua da Esperança, entre os números 490 e 135 – Olavo Costa



- 14h – Carnaval de Marchinhas – Praça Alfredo Lage – Manoel Honório



- 16h – Seca Copo – Rua Domingos Barbosa Lopes 6, com deslocamento pela Rua Vicente Gávio até a Praça da Matriz – Paula Lima



- 17h – Unidos do Bairro Floresta – Alameda Mundo Novo 190, com deslocamento até Rua Coronel Assis – Floresta



- 17h – Bloco do Boi – Rua Silvério da Silveira, com deslocamento pela Rua Imaculada Conceição, Rua Pirapora, Rua Belo Vale, Rua Monsenhor Gustavo Freire, Rua Araguari, Rua Cruzador Bahia, Rua Monsenhor Gustavo Freire, Rua Imaculada Conceição e Rua Silvério da Silveira – Dom Bosco



:: 12 fev | Segunda-feira ::

- 14h – Bloco da Rua sem Saída – Rua Francisco Gonçalves Mariano 312 – Bela Aurora



- 17h – Cerveja, Churrasco e Pagode / Cê Chupa – Rua Silvério da Silveira 177 – Dom Bosco



- 17h – Xicleteiros – Rua Alberto Guedes, com deslocamento pela Rua Acácio Duarte, Rua Henrique Pimenta Brasiel, Rua Olinda de Paula Magalhães até a Praça João Álvares de Assis – Jardim Esperança



- 17h – Vai Quem Quer – Parque Halfeld, com deslocamento até a Praça da Estação - Centro



:: 13 fev | Terça-feira ::

- 14h - Unidos do Ripi Rapi – Praça do Ipiranga – Ipiranga



- 15h – Unidos da Zona Sul – Rua Luiz Basílio Castor 14 – Santa Luzia



- 15h – Bloco do Lalado – Rua Padre Acácio Duarte 97 – Jardim Esperança



- 16h – Damas da Noite – Avenida Francisco Bernardino, esquina com Rua Batista de Oliveira, com deslocamento até a Praça da Estação – Centro



- 17h – Bloco do Boi – Rua Silvério da Silveira, com deslocamento pela Rua Imaculada Conceição, Rua Pirapora, Rua Belo Vale, Rua Monsenhor Gustavo Freire, Rua Araguari, Rua Cruzador Bahia, Rua Monsenhor Gustavo Freire, Rua Imaculada Conceição e Rua Silvério da Silveira – Dom Bosco



- 19h – Bota o Pijama – Solteiro me Deito Com Chifre me Levanto – Praça João Pessoa (em frente ao Cine-Theatro Central) – Centro



:: 14 fev | Quarta-feira ::

- 13h – Bloco POP (PJF) – Rua Garibaldi Campinhos 169, em frente a Casa da Mulher – Vitorino Braga



:: 17 fev | Sábado ::

- 12h – Me Beija – Rua Alberto Guedes– Jardim Esperança



- 16h – Bloco do Valle – Praça Antônio Carlos – Centro