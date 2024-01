SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Carnaval está chegando no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, e as escolas de samba dos grupos de Acesso 1, Acesso 2 e Especial disputam os títulos de campeãs nos dias 3, 9, 10 e 11 de fevereiro. Os ingressos para arquibancadas e camarotes ainda estão disponíveis no site ou nas bilheterias do Shopping Metrô Tatuapé, Carioca Club Pinheiros e da Fábrica do Samba.

A folia estreia no sábado (3) com o grupo de Acesso 1: Dom Bosco de Itaquera (21h), Torcida Jovem (22h), Nenê de Vila Matilde (23h), Pérola Negra (00h), Colorado do Brás (01h), Unidos de Vila Maria (02h), Estrela do Terceiro Milênio (03h) e Mocidade Unida da Mooca (04h).

Todos os setores estão disponíveis: A, área mais próxima da concentração, B e C, em frente ao recuo da bateria, D, entre C e E, E, perto do encerramento do desfile, além de G e H, que estão no lado oposto. O valor é de R$ 50 (inteira).

No grupo Especial, os desfiles das escolas Camisa Verde e Branco (23h15), Barroca Zona Sul (00h20), Dragões da Real (01h25), Independente (02h30), Acadêmicos do Tatuapé (03h35), Mancha Verde (04h40) e Rosas de Ouro (05h45) acontecem na sexta-feira (9).

No sábado (10), é a vez dos foliões da Vai-Vai (22h30), Tom Maior (23h35), Mocidade Alegre (00h40) -vencedora da edição de 2023-, Gaviões da Fiel (01h45), Águia de Ouro (02h50), Império de Casa Verde (03h55) e Acadêmicos do Tucuruvi (05h00).

Os ingressos já estão à venda e quem desejar assistir à festança do grupo Especial nas arquibancadas, no primeiro dia, precisará desembolsar entre R$ 90 e R$ 160 (inteira). As entradas para a segunda data já estão esgotadas.

No domingo (11), há a apresentação do grupo de Acesso 2: Unidos de São Miguel (20h), Unidos de São Lucas (20h50), Imperatriz da Pauliceia (21h40), Amizade Zona Leste (22h30), Uirapuru da Mooca (23h20), X-9 Paulistana (00h10), Camisa 12 (01h), Primeira da Cidade Líder (01h50), Imperador do Ipiranga (02h30), Morro da Casa Verde (03h30) e Unidos do Peruche (04h20). A entrada é gratuita.

Na semana seguinte, no sábado (17), há o Desfile das Campeãs. O evento reúne as cinco primeiras colocadas do Grupo Especial e as duas primeiras colocadas do Grupo de Acesso 1 e do Grupo de Acesso 2. Todas as arquibancadas custam R$ 70 (inteira).

Já a maioria dos camarotes do Anhembi possui comida e bebida à vontade. Alguns contam com artistas, como Ivete Sangalo, João Gomes, Péricles, Mari Fernandez, Belo, Jorge Ben Jor e Zeca Pagodinho, por exemplo.

A seguir, veja a lista completa de camarotes com valores e atrações confirmadas:

*

AMSTEL ESSEPÊ

O espaço ocupa todo o setor F e fica próximo do final dos desfiles no Sambódromo do Anhembi. O camarote promete open bar com vodca, gin, whisky, cerveja, água e energético, além de lounges para massagem e maquiagem, restaurantes e customização de abadás.

Sexta-feira (9): Péricles e Jonas Medeiros (nível superior: R$ 780; varanda: R$ 1.080)

Sábado (10): Sorriso Maroto e João Gomes (nível superior: R$ 880; varanda: R$ 1.180)

Domingo (11): Pixote e Mari Fernandez (nível superior: R$ 430; varanda: R$ 730)

Sábado (17): Belo (nível superior: R$ 780; varanda: R$ 980)

AVENIDA

No setor D, o camarote Avenida aposta em decorações carnavalescas para conquistar os visitantes e promete ser o lugar mais instagramável durante a festa no Anhembi. O ingresso oferece open bar, buffet à vontade e abadá, que pode ser personalizado.

Sábado (3): Samba de Cosme e Erick Jordan (térreo: R$ 290; mezanino: R$ 390)

Sexta-feira (9): Encontro de Batuqueiros e João Vitor e Gustavo (térreo: R$ 490; mezanino: R$ 840)

Sábado (10): Samba de Dom e Almirzinho (térreo: R$ 750; mezanino: R$ 1.100)

Domingo (11): Façanha e Billy SP (térreo: R$ 390; mezanino: R$ 490)

Sábado (17): Grupo Envolvência (térreo: R$ 390; mezanino: R$ 490)

BAR BRAHMA

Dividido em dois setores, CBB e varanda vip, o camarote Bar Brahma oferece paredões de autosserviço de chopp e destilados, com ingredientes adicionais para que os clientes montem seus drinques. As opções para comida incluem pizza, churrasco, sanduíche, hambúrguer e sorvete.

Sexta-feira (9): Zeca Pagodinho e Xande de Pilares (setor CBB: R$ 2.990; varanda vip: R$ 4.290)

Sábado (10): Só Pra Contrariar e Silva (setor CBB: R$ 2.590; varanda vip: R$ 3.790)

Domingo (11): Jorge Ben Jor e Vou Pro Sereno (setor CBB: R$ 990; varanda vip: R$ 1.490)

Sábado (17): Ivete Sangalo e Olodum (setor CBB: R$ 2.290; varanda vip: R$ 2.990)

CONFRARIA

O espaço, com 70 metros de frente para a pista de desfile, tem capacidade para receber 900 pessoas por noite. O pacote inclui transfer, open bar, open food com ilha de sanduíches, jantar, sobremesa e café da manhã, kit folião, customização de camisetas, espaço beleza e DJ nos intervalos dos desfiles. Não há atrações confirmadas. As vendas online para os dias 9 e 11 continuam até terça-feira (6) e permitem parcelamento em até seis vezes sem juros. Os ingressos para sábado (10) estão esgotados. Para o desfile das campeãs, é possível adquirir as entradas até o dia 14.

Sexta-feira (9): R$ 1097

Domingo (11): R$ 597

Sábado (17): R$ 797

ESPAÇO MILÊNIO

O Espaço Milênio fica em frente ao recuo da bateria. O espaço tem 1300 m² e comporta 1000 pessoas por noite, sendo 800 no piso térreo e 200 no mezanino. O combo inclui transfer, open bar com cerveja, drinques, gin, whisky, água e refrigerante, open food com salgados, petiscos e doces, ateliê para customização de abadás e espaço beleza.

Sexta-feira (9): Dudu Nobre (pista: R$ 1.300; mezanino: R$ 1.800)

Sábado (10): Amigos do Pagode (pista: R$ 1.000; mezanino: R$ 1.300)

Domingo (11): Vitor Kley (pista: R$ 1.300; mezanino: R$ 1.800)

Sábado (17): Fundo de Quintal (pista: R$ 1.300; mezanino: R$ 1.800)

ESQUENTA

Proposto pela Liga-SP, entidade que organiza os desfiles das escolas de samba na capital paulista, o camarote Esquenta fica na largada das escolas, no setor A. O ingresso dá direito a petiscos à vontade e open bar com cerveja, água, whisky, energético e refrigerante. Não existem atrações confirmadas e as entradas para sábado (10) estão esgotadas.

Sábado (3): R$ 350

Sexta-feira (9): R$ 650

Domingo (11): R$ 450

Sábado (17): R$ 490

LOUNGE

O Lounge também é organizado pela Liga-SP e é uma opção mais em conta para os foliões. O espaço fica localizado no setor H, ao lado do recuo de bateria. O open bar oferece água, cerveja e refrigerante. Os ingressos para o desfile do grupo Especial estão esgotados. Os demais dias estão à venda no clubedoingresso.com.

Sábado (3): R$ 245

Domingo (11): R$ 295

Sábado (17): R$ 325

011

No carnaval paulistano, o camarote 011 aposta na localização no meio da avenida e ao lado do recuo da bateria. O pacote conta com transfer, open bar com e drinques, open food com massas, espaço para customização de abadás e serviço de maquiagem beleza. Não há mais ingressos disponíveis para sexta-feira (9).

Sábado (3): Gica (térreo: R$ 350; mezanino: R$ 600)

Sábado (10): Xande de Pilares (térreo: R$ 1.300; mezanino: R$ 1.800)

Domingo (11): Pinha Presidente e Nuwance (térreo: R$ 500; mezanino: R$ 750)

Sábado (17): Turma do Pagode (térreo: R$ 800; mezanino: R$ 1.500)

SENSAÇÃO

O camarote Sensação, autodeclarado como "hétero friendly" estreia neste ano com enfoque no público LGBT+. O espaço fica próximo ao final dos desfiles e se localiza entre os setores F e G. O serviço tem open bar, open food, área gourmet e abadá. Confira as atrações confirmadas e os preços:

Sábado (3): DJ Rafael Barreto, Milena Castro & Samba pras Moças, DJ Hope Joy e DJ Re Falcon (térreo: R$ 290; mezanino: R$ 390)

Sexta-feira (9): DJ Rafael Barreto, MC Mari (térreo: R$ 490; mezanino: R$ 840)

Sábado (10): DJ Rafael Barreto (térreo: R$ 630; mezanino: R$ 840)

Domingo (11): DJ Anne Louise e Festa Bigger (térreo: R$ 390; mezanino: R$ 490)

Sábado (17): DJ Rafael Barreto (térreo: R$ 490; mezanino: R$ 590)