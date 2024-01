SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Lollapalooza Brasil anunciou, nesta terça-feira, 23, os dois shows paralelos que antecipam a programação do festival marcado para acontecer nos dias 22, 23 e 24 de março no Autódromo do Interlagos, em São Paulo.

Tocam, no Cine Joia, casa de shows na Liberdade, Fletcher e The Driver Era. Os ingressos custarão R$ 300 (inteira) e poderão ser comprados a partir do meio-dia no site da Ticket Master.

A cantora americana Fletcher, escalada para o primeiro dia do Lollapalooza, mostra o pop do álbum "Girl of My Dreams" (2022) e outras gravações que a fizeram decolar no Joia no dia 20 de março, uma quarta-feira. A abertura da apresentação fica por conta da goiana Day Lims, finalista da edição de 2017 do The Voice Brasil.

No dia seguinte, 21 de março, toca no mesmo palco o duo de indie e pop rock The Driver Era, formado pelos irmãos Rocky e Ross Lynch. Os americanos que fazem show no último dia de Lollapalooza mostram repertório ancorado em três álbuns de estúdio lançados entre 2019 e 2022.

No caso do Driver Era, também serão disponibilizados ingressos que incluem a entrada antecipada para a apresentação, credencial especial da turnê e o meet & greet ?ou seja, encontro com os artistas com direito a foto? por R$ 920.

Os ingressos para o Lollapalooza ainda estão à venda com entradas disponíveis para todos os dias e valores a partir de R$ 525.

Cine Joia - pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade, Instagram @lollapaloozabr. Fletcher: qua. (20/3). The Driver Era: qui. (21/3).

LOLLAPALOOZA

Quando 22 a 24/3

Onde Autódromo de Interlagos - av. Senador Teotônio Vilela, 261, Interlagos

Preço A partir de R$ 525

Link: https://www.lollapaloozabr.com/

