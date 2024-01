ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Multishow, canal de variedades da Globo, decidiu encomendar uma segunda temporada do Portugal Show, talk show comandado pelo humorista Rafael Portugal. Os novos episódios serão encaixados na programação de 2024.

Segundo a reportagem apurou, a renovação surpreendeu até mesmo internamente, já que a ideia é que a atração apenas substituísse o Lady Night em 2023. A atração de Tata Werneck não teve temporada produzida no ano passado porque a atriz estava ocupada com as gravações de "Terra e Paixão", novela que terminou na última sexta-feira (19).Na renovação do programa, foram considerados os números de audiência e a qualidade da atração, considerada engraçada.

O Portugal Show é uma produção do Multishow em parceria com a produtora de humor Porta dos Fundos. A Globo tem outros produtos que estão sendo feitos com o Porta para estrear ainda neste ano.

A atração partia do princípio que Rafael Portugal não se via apresentando uma atração de entrevistas tradicional. Por isso, ele transformava o cenário em lugares cotidianos onde o papo pode fluir mais naturalmente.

Na primeira temporada, nomes como Xuxa, Fabio Porchat, Fátima Bernardes, Dani Calabresa, Gil do Vigor, Natuza Nery e Marisa Orth foram entrevistados.