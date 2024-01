SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A causa da morte do ator David Gail, ator conhecido por fazer parte do elenco do filme "Barrados no Baile", que morreu em 16 de janeiro, aos 58 anos, foi divulgado pela irmã do ator, Kathryn Colmenare.

De acordo com a família, o ator sofreu de uma "parada cardíaca súbita".

Gail foi encontrado inconsciente pela equipe de emergência, que tentou reanimá-lo com procedimentos de desfibrilação e reanimação cardiorrespiratória, mas, sem sucesso

David foi mantido vivo através de aparelhos por dias, antes de ser declarado morto no dia 16 de janeiro, segundo relatou um representante da família ao canal de televisão E!.

"A família não tem motivos para suspeitar que a causa de sua morte tenha sido outra coisa senão insuficiência cardíaca. David será lembrado por seu amor pela atuação e por sua absoluta paixão e dedicação aos amigos e família. Ele possuía uma qualidade única que fazia com que todos se sentissem especiais em sua presença", disse o representante.

Kathryn Colmenare emocionou ao anunciar a morte do irmão: "Quase não houve um dia na minha vida em que você não estivesse comigo ao meu lado, sempre meu parceiro, sempre meu melhor amigo, pronto para enfrentar qualquer coisa e qualquer um comigo", escreveu a irmã do ator.