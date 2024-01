SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Saíram as indicações ao Oscar na manhã desta terça-feira (23). Isso significa que já é possível fazer aquela lista para maratonar os principais indicados nas salas de cinema.

Campeão de indicações, com 13, "Oppenheimer" volta nesta quinta-feira às salas Imax, boa chance para quem não conseguiu ver ainda ao longa de Christopher Nolan. Entre os nomeados para melhor filme, há também dois títulos que estreiam nesta quinta (25): "Anatomia de uma Queda" e "Vidas Passadas".

Outros já chegaram no streaming, caso de "Maestro", "Assassinos da Lua das Flores" e "Barbie". Confira abaixo onde assistir aos indicados do Oscar e se programe para ficar em dia antes da cerimônia, no dia 10 de março.

*

Oppenheimer

Idem, EUA, 2023. Direção: Christopher Nolan. Com: Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt e Matt Damon. 180 min.

Baseado no livro de Kai Bird e Martin J. Sherwin, conta a história de J. Robert Oppenheimer, físico que comandou o Projeto Manhattan ?que tinha a missão de criar a bomba atômica. O filme vai e volta no tempo para mostrar também, anos depois, uma investigação sobre a relação de Oppenheimer com comunistas. Leia a crítica.

13 indicações: Melhor filme, direção, ator (Murphy), ator coadjuvante (Downey Jr.), atriz coadjuvante (Blunt), roteiro adaptado, direção de arte, fotografia, edição, trilha sonora, figurino, som e maquiagem e cabelo

Volta ao cartaz nos cinemas nesta quinta (25); também disponível para locação em Apple TV+, Amazon Prime Video e Google Play (a partir de R$ 14,90)

Pobres Criaturas

Poor Things, EUA/Irlanda/Reino Unido, 2023. Direção: Yorgos Lanthimos. Com: Emma Stone, Willem Dafoe e Mark Ruffalo. 141 min.

Um brilhante e heterodoxo cientista traz uma jovem de volta à vida. Ansiosa para aprender sobre a vida, ela foge com um advogado astuto.

11 indicações: Melhor filme, direção, atriz (Stone), ator coadjuvante (Ruffalo), roteiro adaptado, direção de arte, fotografia, edição, trilha sonora, figurino e maquiagem e cabelo

Estreia nos cinemas em 1º/2

Assassinos da Lua das Flores

Killers of the Flower Moon, EUA, 2023. Direção: Martin Scorsese. Com: Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone e Robert de Niro. 206 min.

Na virada do século 20, o petróleo transformou o povo indígena osage em uma nação rica do dia para a noite. Nos anos 1920, depois que um jovem branco se casa com uma osage, misteriosos assassinatos começam a acontecer entre os indígenas, atraindo a atenção do FBI. Leia a crítica.

10 indicações: Melhor filme, direção, atriz (Gladstone), ator coadjuvante (De Niro), trilha sonora, canção ("Wahzhazhe"), direção de arte, fotografia, edição e figurino

Em cartaz no Reag Belas Artes e disponível na Apple TV+

Barbie

Idem, EUA, 2023. Direção: Greta Gerwig. Com: Margot Robbie, Ryan Gosling e America Ferrera. 114 min.

Quando a Barbie estereotipada começa a ter problemas de aparência e personalidade, ela precisa deixar a Barbieland e encontrar a solução no mundo dos humanos. Ela é acompanhada por Ken, que se depara com o conceito do patriarcado. Leia a crítica.

8 indicações: Melhor filme, ator coadjuvante (Gosling), atriz coadjuvante (Ferrera), roteiro adaptado, direção de arte, figurino e canção ("I'm Just Ken" e "What Was I Made For?")

Disponível no Max

Maestro

Idem, EUA, 2023. Direção: Bradley Cooper. Com: Bradley Cooper, Carey Mulligan e Matt Bomer. 129 min.

Cinebiografia do consagrado compositor Leonard Bernstein (1918-1990), focada na história de amor com altos e baixos entre o maestro e a atriz Felicia Montealegre Cohn Bernstein (1922-1978), que se conheceram em uma festa em 1946 e ficaram juntos até a morte dela.

7 indicações: Melhor filme, ator (Cooper), atriz (Mulligan), roteiro original, fotografia, som e maquiagem e cabelo

Disponível na Netflix

Os Rejeitados

The Holdovers, EUA, 2023. Direção: Alexander Payne. Com: Paul Giamatti, Dominic Sessa e Da'Vine Joy Randolph. 133 min.

Um professor mal-humorado é forçado a permanecer no campus para cuidar do grupo de alunos que não tem para onde ir durante as férias de Natal. Ele acaba criando um vínculo improvável com um deles e com a cozinheira-chefe da escola.

5 indicações: Melhor filme, ator (Giamatti), atriz coadjuvante (Da?Vine), roteiro original e edição

Em cartaz nos cinemas

Anatomia de uma Queda

Anatomie d?une Chute, França, 2023. Direção: Justine Triet. Com: Sandra Hüller, Swann Arlaud e Milo Machado Graner. 150 min.

Escritora mora com o marido e o filho numa isolada casa nos alpes. Quando ele aparece morto, a polícia passa a tratá-la como principal suspeita. Aos poucos, o julgamento do caso expõe a conturbada relação do casal.

5 indicações: Melhor filme, direção, atriz (Hüller), roteiro original e edição

Estreia nos cinemas nesta quinta (25)

Zona de Interesse

The Zone of Interest, EUA/Reino Unido/Polônia, 2023. Direção: Jonathan Glazer. Com: Christian Friedel, Sandra Hüller e Johann Karthaus. 103 min.

Uma família alemã vive uma vida idílica em uma bela casa de campo com jardim. O problema é que o chefe da família é o comandante de Auschwitz, e a casa fica ao lado do campo de concentração durante a Segunda Guerra.

5 indicações: Melhor filme, direção, roteiro adaptado, filme internacional e som

Estreia em 15/2

American Fiction

Idem, EUA, 2023. Direção: Cord Jefferson. Com: Jeffrey Wright, Tracee Ellis Ross e Sterling K. Brown. 117 min.

Escritor cansado de ver o sistema lucrar com o entretenimento negro usa um pseudônimo para escrever um livro que o leva ao coração da hipocrisia e da loucura que ele diz desprezar.

5 indicações: Melhor filme, ator (Wright), ator coadjuvante (Brown), roteiro adaptado e trilha sonora

Sem previsão de estreia

Vidas Passadas

Past Lives, EUA/Coreia do Sul, 2023. Direção: Celine Song. Com: Greta Lee, Teo Yoo e John Magaro. 105 min.

Em Seul, Nora e Hael veem sua conexão terminar quando a família dela se muda para o Canadá. Mais de 20 anos depois, ele vai visitá-la em Nova York, onde confrontam suas escolhas de vida. Leia a crítica.

2 indicações: Melhor filme e roteiro adaptado

Estreia nesta quinta (25)

Nyad

Idem, EUA, 2023. Direção: Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin. Com: Annette Bening, Jodie Foster e Rhys Ifans. 121 min.

Acompanha a vida da atleta Diana Nyad, interpretada por Annette Bening. Após três décadas fora da água, a ex-maratonista aquática que virou jornalista esportiva decide ser a primeira pessoa a concluir os 177 km que separam Cuba da Flórida sem uma gaiola de proteção contra tubarões.

2 indicações: Melhor atriz (Bening) e atriz coadjuvante (Foster)

Disponível na Netflix