SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Janaína Prazeres, 35, modelo que é ex-testemunha de Geová e estreará no Carnaval como musa da escola de samba Acadêmicos do Tatuapé, em São Paulo.

Janaína contou, para a Quem, ter gastado mais de R$ 100 mil em sua fantasia para o desfile na avenida, além de ter desembolsado de R$ 300 mil em cirurgias plásticas.

Fortuna para fazer bonito na avenida: "Eu me preparei financeiramente para este momento, mas confesso que levei um susto com o dinheiro saindo. Já gastei cerca de R$ 400 mil nos preparativos para a minha estreia, em cirurgias plásticas, procedimentos estéticos e fantasias. Mas estou feliz, o samba era uma realidade impossível para mim".

Ex-testemunha de Jeová: "Vivi momentos inesquecíveis na igreja, me conectei com Deus de forma genuína. Mas não me arrependo de ter saído, hoje vivo tudo que tenho direito com muita intensidade, como se fosse o último dia da minha vida. Estrear no Carnaval é a realização de um sonho. Carnaval é um momento mágico. É libertador. Estou muito ansiosa e me esforçando diariamente para dar tudo de mim na avenida".

Correria para o Carnaval: "São muitos detalhes, mas já pude sentir um pouco de como vai ser a energia do dia oficial do desfile no aquecimento do ensaio geral que aconteceu em dezembro".