RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Maria Fernanda Cândido está em Paris, França, e foi de lá que a atriz assistiu ao primeiro capítulo de "Renascer", na noite desta segunda-feira (22). Intérprete de uma mulher chamada Cândida, que vende a fazenda de cacau no sul da Bahia para José Inocêncio (Humberto Carrão), ela ficou surpresa e feliz com a repercussão de sua participação especial na nova novela das 21h, da Globo.

"Foi realmente uma alegria imensa, ter feito essa participação especial no primeiro capítulo da novela 'Renascer'. Estou recebendo um feedback muito positivo, carinhoso e amoroso da população brasileira", disse atriz sobre a personagem criada pelo autor do remake, Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, escritor da versão original da novela, de 1993.

Atriz, que também é modelo, foi uma das convidadas especiais do desfile de alta-costura da Giorgio Armani, na capital francesa, onde mora com o marido e dois filhos. Ela não fazia novela na Globo desde "A Força do Querer" (2017), quando interpretou a socialite Joyce, mãe do transexual Ivan. Maria Fernanda tem priorizando a carreira nas produções europeias de cinema.