SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix vai lançar ainda em 2024 a segunda temporada da série "Round 6". A revelação foi feita por executivos da plataforma em uma carta para acionistas na última terça-feira (23), segundo a Variety.

"Olhando para o futuro, apesar das greves do ano passado terem recuado o lançamento de alguns títulos, temos uma grande e ousada lista para 2024. O público poderá escolher entre dramas de sucesso como 'The Diplomat', 'Bridgerton' e 'Round 6'", diz trecho do comunicado.

A primeira temporada de nove episódios foi lançada em 2021 e foi indicada a 14 Emmys, ganhando seis deles.

A série fez tanto sucesso que recentemente a Netflix lançou reality de desafio que colocou 456 pessoas para disputarem o mesmo prêmio que aparece na saga. E uma segunda temporada também já está confirmada.