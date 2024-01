SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos 470 anos, São Paulo mantém a tradição de suas ruas temáticas, endereços onde paulistanos encontram artigos especializados. Mesmo após o advento da Covid e do comércio eletrônico, elas seguem cheias. Veja a seguir um roteiro com 17 delas.

Antiguidades

Cortando a região oeste, a rua Cardeal Arcoverde abriga variado comércio de produtos antigos. São lojas de móveis com personalidade, brechós ou de tapeçarias.

Chapéus

Na rua do Seminário, no Centro Histórico, há um mix de vendedores de chapéus. Os acessórios nas vitrines servem para ocasiões formais ou até mesmo para a montagem de fantasias com boinas, fedoras ou cartolas.

Comidas do Norte e Nordeste

O lar dos produtos gastronômicos de outros estados brasileiros é a rua Paulo Afonso, no Brás. Em destaque, estão as comidas do Norte e do Nordeste, como temperos, laticínios, sucos e frutas.

Empórios

Localizada também no Brás, a rua Santa Rosa faz parte da Zona Cerealista, que abriga dezenas de empórios especializados em produtos naturais. É uma boa parada para quem quer variar nos temperos e apostar em ingredientes menos industrializados, como grãos integrais.

Essências

Seja para perfumar a casa ou pessoas, a rua Tabatinguera é um dos destinos ideias para encontrar essências. No bairro da Sé, a maioria das lojas tem pegada de aromaterapia, com boa diversidade de cheiros e óleos.

Fantasias

Pequena e histórica subida no Centro Histórico que se conecta à rua 25 de Março, a Ladeira Porto Geral concentra lojas de fantasias e acessórios para festas. É parada obrigatória para se preparar para o Carnaval, que exige estoque desses produtos.

Flores

A proximidade a cemitérios ajudou a estabelecer o mote da avenida Dr. Arnaldo, na região oeste. São inúmeras bancas que vendem arranjos frescos e coloridos, e não só para ocasiões fúnebres. Vale a visita para presentear ou adornar espaços domésticos.

Gospel

Espalham-se dezenas de lojas de artigos evangélicos na rua Conde de Sarzedas, localizada na Sé. São livrarias próprias, artigos de decoração e de cultos, como púlpitos, além de outros objetos reliogiosos.

Instrumentos musicais Na rua Teodoro Sampaio em Pinheiros, músicos profissionais ou aprendizes encontram lojas especializadas para comprar ou vender instrumentos. Há também luthiers, espaços que arrumam cordas, pistões ou arcos.

Joias

Também conhecida como rua do Ouro, a Barão de Paranapiacaba dispõe de uma série de joalherias. Localizada na Sé, apresenta opções com pedras e metais preciosos, além de bijuterias mais simples para ornamentos para o dia a dia.

Molduras

A rua Cantareira, que cruza o centro paulistano, ajuda quem procura decorar cômodos com quadros. Há diversas opções de molduras para pendurar aquela foto antiga da gaveta, aquele print decorativo bem colorido ou ainda uma obra de arte.

Móveis de madeira

A rua do Gasômetro, próxima ao Museu Catavento, no Brás, funciona como um shopping de móveis, com destaques para os que são feitos de madeira. Nas prateleiras, entre novos e usados, há cadeiras, escrivaninhas e guarda-roupas.

Pesca

No Centro Histórico, pescadores amadores ou profissionais encontram o que precisam na avenida Senador Queirós e nos seus arredores. Nas lojas, as vitrines exibem iscas artificiais, anzóis, varas e linhas, tudo o necessário para começar a prática.

Pintura

Uma linha reta entre República e Higienópolis, a rua Marquês de Itu abriga lojas para artistas plásticos. No local, são vendidos artigos de pintura e artesanato, como pincéis, tintas e molduras, com variedade de cores e tamanhos.

Roupas infantis

Quem busca lojas para fazer enxoval para crianças, de bebês aos pré-adolescentes, encontra várias opções na rua Oriente, no Brás. Nos dois lados do quarteirão, vitrines com manequins infantis pipocam.

Utensílios de cozinha

A rua Paula Sousa é opção para montar sua cozinha no Centro Histórico de São Paulo. São dezenas de lojas especializadas em utensílios para chefs amadores ou profissionais, que querem repor panelas, colheres de paus e batedores ou só aumentar o enxoval.

Vinil

Amantes de discos encontram na rua 7 de Abril e nas ruas laterais, na República, lojas que vendem vinis novos e antigos. Dá para garimpar álbuns históricos brasileiros e internacionais para aumentar a coleção pessoal ou dar de presente.