SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Reino Animal", de Thomas Cailley, e "Anatomia de uma Queda", de Justine Triet, lideram a lista dos indicados à 49ª edição do prêmio César, divulgada nesta quarta-feira (24). O longa sobrenatural de Cailley recebeu 12 indicações, enquanto o de Triet, que recebeu o Palma de Ouro em Cannes e concorre ao Oscar de melhor filme, a 11.

Na trama de "Reino Animal", mutações estão transformando humanos em animais. Quando a mulher de François começa a apresentar sinais da transformação, o homem parte junto a seu filho, o jovem Emile, para tentar salvá-la.

"Anatomia de uma Queda", protagonizado pela alemã Sandra Hüller, mostra uma romancista que é levada a julgamento após a morte de seu marido no chalé do casal. O drama parte da trama de tribunal para discutir a natureza intrincada da verdade. O filme recebeu dois prêmios no Globo de Ouro, como melhor filme estrangeiro e melhor roteiro.

"Je Verrai Toujours vos Visages" (sempre verei seus rostos), de Jeanne Herry, "O Processo Goldman", de Cédric Khan, e "Cão Danado", de Jean-Baptiste Durand, também concorrem à categoria principal do prêmio. Christopher Nolan, diretor de "Oppenheimer", e a atriz, roteirista e diretora francesa Agnes Jaoui receberão prêmios honorários pelos conjuntos de suas obras.

Veja a lista completa dos indicados.

MELHOR FILME

"Anatomia de uma Queda", Justine Triet

"Cão Danado", Jean-Baptiste Durand

"Je Verrai Toujours vos Visages", Jeanne Herry

"O Processo Goldman", Cédric Kahn

"Reino Animal", Thomas Cailley

MELHOR DIRETOR

Justine Triet, "Anatomia de uma Queda"

Catherine Breillat, "Culpa e Desejo"

Jeanne Herry, "Je Verrai Toujours vos Visages"

Cédric Kahn, "O Processo Goldman"

Thomas Cailley, "Reino Animal"

MELHOR ATRIZ

Marion Cotillard, "Little Girl Blue"

Léa Drucker, "Culpa e Desejo"

Virginie Efira, "L'Amour et les Forêts"

Hafsia Herzi, "Le Ravissement"

Sandra Hüller, "Anatomia de uma Queda"

MELHOR ATOR

Romain Duris, "Reino Animal"

Benjamin Lavernhe, "L'Abbé Pierre - Une vie de Combats"

Melvil Poupaud, "L'Amour et les Forêts"

Raphaël Quenard, "Yannik"

Arieh Worthalter, "O Processo Goldman"

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Leila Bekhti, "Je Verrai Toujours vos Visages "

Galatea Bellugi, "Cão Danado"

Élodie Bouchez, "Je Verrai Toujours vos Visage"

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

"Rapito" (Itália)

"Folhas de Outono" (Finlândia)

"Oppenheimer" (EUA)

"Dias Perfeitos" (Japão)

"Simple Comme Sylvain" (Canadá)