ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Autora de sucesso na Record por muitos anos, a escritora Cristianne Fridman entregou para a Globo uma segunda sinopse de novela para avaliação da emissora. A história está em análise por parte da direção.

A reportagem apurou que Fridman entregou a sinopse neste mês, e ela é visada para o horário das sete da Globo, atualmente em má fase com a baixa audiência de "Fuzuê". O folhetim é uma comédia romântica com ares de ação e aventura.

Caso seja aprovada, a trama entraria na fila da faixa, e estrearia por volta do segundo semestre de 2025 ou no início de 2026. A resposta será dada por José Luiz Villamarim, diretor de teledramaturgia da Globo.

É a segunda tentativa de Cristianne Fridman de emplacar uma novela na Globo. No ano passado, ela teve uma sinopse para o horário das nove rejeitada. A trama falaria sobre a guerra do tráfico de drogas no Brasil.

A autora trabalhou na Record, onde escreveu diversos êxitos, entre 2005 e 2021. Entre suas obras estão "Bicho do Mato" (2006), "Chamas da Vida" (2008), "Vidas em Jogo" (2011), "Vitória" (2014) e "Topíssima" (2019). Seu último trabalho na emissora dos bispos foi a novela "Amor Sem Igual" (2019-2021).

Caso tenha o projeto aceito, Fridman voltaria para a Globo. Ela já trabalhou na emissora entre 2000 e 2004, período em que foi colaboradora de "Coração de Estudante" (2002) e fez parte do time de roteiristas de "Malhação 2003", uma das temporadas de maior sucesso em audiência da novelinha teen.