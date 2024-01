SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lançamentos bastante aguardados pelos fãs de cinema chegam às salas de São Paulo nesta quinta-feira (25). Dois dos filmes indicados ao Oscar 2024 estão entre as estreias. O francês "Anatomia de uma Queda" recebeu cinco indicações, enquanto o sul-coreano "Vidas Passadas" concorre em duas categorias.

A sequência de "Nosso Lar" e "Príncipe Lu e a Lenda do Dragão", com Luccas Neto, fazem parte da lista de estreias do cinema nacional.

Confira a lista completa a seguir.

ANATOMIA DE UMA QUEDA

Indicado em cinco categorias no Oscar, conta a história de uma família que vive isolada nos Alpes. Quando o pai aparece morto, sua esposa se torna a principal suspeita. Aos poucos, o julgamento expõe a conturbada relação do casal.

Anatomie d'une Chute. França, 2023.

Dir.: Justine Triet.

Com: Sandra Hüller, Swann Arlaud e Milo Machado Graner.

14 anos

AS BESTAS

Um casal francês se muda para uma vila no interior da Espanha, buscando uma vida sossegada. Sua interação com os habitantes da região, porém, é turbulenta e um desentendimento leva a situação ao limite. Exibido em Cannes em 2022.

As Bestas. França, 2022.

Dir.: Rodrigo Sorogoyen.

Com: Denis Ménochet, Marina Foïs e Luis Zahera.

14 anos

BIZARROS PEIXES DAS FOSSAS ABISSAIS

A animação nacional acompanha uma heroína com poder de metamorfose, que tem ajuda de uma tartaruga e de uma nuvem para realizar uma missão. Foi exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Brasil, 2023.

Direção: Marcelo Fabri Marão.

10 anos

NAUEL E O LIVRO MÁGICO

A animação, que fez parte da Mostra de São Paulo, explora a relação entre um menino e seu pai, que é pescador. Um dia, Nauel encontra um livro mágico que promete ser a solução para seu medo do mar.

Nahuel y el Libro Mágico.

Chile, Brasil, 2020.

Dir.: Germán Acuña.

Livre

NOSSO LAR 2 - OS MENSAGEIROS

O médico André Luiz junta-se a um grupo de espíritos mensageiros da cidade espiritual Nosso Lar para ajudar a salvar projetos de vida fracassados.

Brasil, 2023.

Dir.: Wagner de Assis.

Com: Edson Celulari, Othon Bastos e Renato Prieto.

10 anos

PRÍNCIPE LU E A LENDA DO DRAGÃO

O youtuber Luccas Neto estrela mais um filme nos cinemas, dessa vez com Renato Aragão e Zezé Motta.

Brasil, 2023.

Dir.: Leandro Neri.

Com: Luccas Neto, Zezé Motta e Renato Aragão.

10 anos

O REFÉM - ATENTADO EM MADRI

Depois de um atentado a bomba, o taxista Santi vira refém do único terrorista que sobreviveu.

Todos Los Nombres de Dios. Espanha, 2023.

Dir.: Daniel Calparsoro.

Com: Luis Tosar, Inma Cuesta e Nourdin Batan.

14 anos

SERVIDÃO

Une depoimentos de abolicionistas modernos e trabalhadores vítimas de trabalho análogo a escravidão.

Brasil, 2024.

Dir.: Renato Barbieri e Neto Borges.

14 anos

TODOS MENOS VOCÊ

Bea e Ben decidem se passar por um casal quando se veem juntos em uma festa de casamento na Austrália.

Anyone But You. EUA, 2023.

Dir.: Will Gluck.

Com: Alexandra Shipp, Glen Powell e Sydney Sweeney.

16 anos

VIDAS PASSADAS

Dois amigos de infância se reencontram em Nova York depois de 20 anos sem se ver. A visita os faz confrontar suas escolhas de vida. Indicado ao Oscar.

Past Lives. Coréia do Sul, EUA, 2023.

Dir.: Celine Song.

Com: John Magaro, Teo Yoo e Greta Lee.

12 anos