SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Whoopi Goldberg se pronunciou sobre a polêmica nas redes sociais em torno das indicações de "Barbie" ao Oscar. O longa recebeu oito nomeações ao prêmio, mas acabou de fora na disputa de melhor direção e de melhor atriz. A ausência fez com que usuários nas redes criticassem os votantes, dizendo que Margot Robbie e Greta Gerwig foram esnobadas na cerimônia.

Para a artista, porém, o Oscar não ignorou o longa, que é a maior bilheteria de 2023. "Todo mundo não consegue ganhar, você não consegue tudo o que quer", disse Whoopi durante uma participação no programa americano The View.

"Não há esnobados. Isso é algo que você tem que ter em mente: nem todo mundo ganha um prêmio, e isso é subjetivo. Os filmes são subjetivos. Os filmes que você ama podem não ser amados pelas pessoas que estão votando [no Oscar]."

Embora o filme tenha perdido indicações nas duas categorias, Greta Gerwig e Margot Robbie ainda brigam por estatuetas para "Barbie" na edição deste ano da premiação. Enquanto a diretora concorre com o marido, Noah Baumbach, na categoria de roteiro adaptado, a atriz é uma das produtoras listadas a receber o prêmio caso o longa vença o Oscar de melhor filme.

Mas a ausência do filme em melhor atriz e direção gerou reações revoltadas, incluindo de membros do elenco indicados. Ryan Gosling e America Ferrera, que disputam respectivamente o Oscar de ator coadjuvante e atriz coadjuvante pelo filme, expressaram desapontamento com os votantes durante suas reações às suas indicações.

Quem também se revoltou com o resultado foi Hillary Clinton. A ex-secretária de estado dos Estados Unidos escreveu uma mensagem de apoio a Gerwig e Robbie nesta quarta (24) no X, o antigo Twitter.