SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carl Andre, escultor e expoente do minimalismo, morreu nesta quarta (24) aos 88 anos. A morte foi confirmada pela Paula Cooper Gallery, onde realizou sua última exposição solo, em 2022.

O artista foi acusado pela morte, em 1985, da sua terceira esposa, a também artista plástica Ana Mendieta.

Testemunhas à época diziam ter ouvido gritos antes de Mendieta cair da janela do 34º andar do apartamento onde vivia Andre. Ao atendente do 911, número telefônico para emergências nos EUA, Andre confirmou que houve uma discussão e que Mendieta caiu lá de cima muito exaltada, mas à polícia disse que ela havia ido dormir sozinha e que ele só notara mais tarde a ausência da mulher e a janela aberta. Ele chegou a ser preso por suspeita de homicídio, julgado e depois absolvido da acusação.

Em 2020, Andre foi acusado de assédio pela atriz Ellen Barkin.

Durante os anos 1960 e 1970, Andre foi, ao lado de artistas como Donald Judd, um dos maiores expoentes do minimalismo, um movimento caracterizado por sua simplicidade, formas geométricas e foco nas qualidades inerentes do material utilizado.

Muitas das obras de Andre utilizavam materiais industriais, mantendo suas características naturais, como na peça "Equivalent VIII", de 1966, na qual 120 tijolos são organizados para formar um retângulo no chão.