SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta, que apoiou a eleição do presidente Lula (PT) em 2022, não sabe como avaliar o primeiro ano do governo do petista.

"Quem sou eu para opinar? Depois dou opinião e o povo fala 'ela nem fica no Brasil direito'", diz ela. "Não sou expert em política, todo mundo sabe disso. Fiz aulas ao vivo justamente para mostrar que não domino", acrescenta, lembrando de quando gravou lives no Instagram com a advogada Gabriela Prioli para estudar conceitos como Três Poderes, impeachment e direita e esquerda.

Mas ela opina mesmo assim, e afirma que falta às autoridades dar mais atenção para os povos indígenas e para a Amazônia. "Se fala muito disso em alguns momentos, em outros parece que não é importante."

Anitta diz ter se afastado bruscamente do debate político para cuidar da saúde. "Fiquei no hospital por um tempo e parei de me ligar não só em política, mas na minha carreira também. Deixei de gravar, de lançar, de fazer entrevista, de sair, de fazer show, de tudo", diz.

À época das eleições, a artista se vendeu como garota propaganda do PT ao publicar uma montagem que colava a estrela do partido a um collant vermelho que vestia. Chamou ainda Jair Bolsonaro, o ex-presidente, de Lord Voldemort, fazendo referência ao vilão de "Harry Potter".