SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após fraturar o nariz numa queda na piscina de um resort, a cantora Maraisa tem usado as redes sociais para mostrar a rotina de cuidados médicos. Agora, posou com o rosto cheio de hematomas e brincou: "Estou bonita, galera?"

Ela vem sendo cuidada pelo noivo, Fernando Mocó, que colocou mastruz e folhas de algodão amassados nos roxos debaixo dos olhos e na testa.

A artista sofreu um acidente na piscina de um resort em Porto de Pedras, no litoral de Alagoas, no último dia 16 de janeiro e foi em seguida levada de ambulância para um hospital em Maceió (AL).

Os primeiros-socorros aconteceram ainda no hotel antes de ser encaminhada para uma unidade de emergência. No final da tarde do dia seguinte à queda, Maraisa teve alta e partiu rumo a Goiânia.

Apesar do susto, a agenda de shows da dupla segue normalmente.