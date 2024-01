SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia criticou publicamente a HBO e a série "The White Lotus" por terem escalado o ator Milos Bikovic para a terceira temporada da série. Segundo a pasta, ele é pró-Rússia e estaria apoiando o país no conflito travado atualmente no Leste Europeu.

Nascido na Sérvia, Bikovic recebeu cidadania russa há três anos e antes, em 2019, foi homenageado por Vladimir Putin por sua contribuição à arte e à cultura da Rússia, após estrelar diversas produções locais. No mesmo ano, ele teria sido impedido de entrar na Ucrânia por motivos de segurança.

Nas redes sociais, diversos usuários ucranianos já haviam criticado a HBO pela escolha, tão logo os nomes da terceira temporada de "The White Lotus" começaram a ser divulgados.

"Milos Bikovic, ator sérvio que vem apoiando a Rússia desde o início da invasão em larga escala, agora vai estrelar na série da HBO 'The White Lotus'. HBO, tudo bem para vocês trabalhar com uma pessoa que apoia o genocídio e viola as leis internacionais?", publicou o ministério em suas redes sociais. A produtora não se manifestou.

Poucos detalhes sobre a terceira temporada da série de sucesso foram divulgados. Por ora, o público sabe que ela será ambientada na Tailândia e que levará de volta às telas a atriz Natasha Rothwell, que esteve no primeiro ano do programa.

A ela se juntam Carrie Coon, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Patrick Schwarzenegger, Aimee Lou Wood e Parker Posey. As gravações começam em fevereiro e a estreia deve acontecer apenas no ano que vem.