SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com uma peruca de fios compridos e castanhos, a cantora Sandy conta por que aceitou voltar a atuar após dez anos. Ela dá vida à protagonista de "Evidências da Paixão", comédia romântica com Fábio Porchat que une viagem no tempo e o hino "Evidências", eternizado nas vozes de Chitãozinho e Xororó.

"É uma piada muito boa. Eu, filha do Xororó, fazer uma personagem fictícia cantando ?Evidências?. Mas demorou para o roteiro ficar pronto, eu quase desisti. Pensei ?filme não encaixa na minha vida, tenho filho, é muito puxado?", disse ela em conversa com jornalistas no set de gravações do longa-metragem, rodado em São Paulo.

Mas o filme surgiu na hora certa, diz Sandy, que já queria voltar a fazer filme há tempos. "Quando eles mandaram o argumento, acabou para mim."

Na ocasião, Sandy gravava cenas com Porchat, que interpreta Marco Antônio, seu par romântico, em cenários construídos dentro de um casarão em Perdizes, bairro da capital paulista.

Na trama, Laura e Marco se apaixonam após cantarem "Evidências" juntos em um karaokê. O relacionamento começa bem, mas naufraga com o tempo. Após eles se separarem, o personagem de Porchat revive diferentes momento do passado do casal quando escuta a música de Chitãozinho e Xororó. Ele precisa descobrir, então, como se livrar desse vai e vem.

A ideia do filme surgiu para o diretor Pedro Antônio Paes na pandemia, conta Porchat. Na dúvida de quem escalar para interpretar Laura, o humorista viu Sandy dizendo numa entrevista que sentia falta de atuar. Foi quando ele teve a ideia de convidá-la.

"Tive que ameaçá-la. Falei ?ou você faz ou a gente transforma esse filme em ?É o Amor? e chama a Wanessa Camargo?", diz Porchat.

Antes de "Evidências do Amor", Sandy foi aos cinemas com o terror "Quando Eu Era Vivo", em 2014, e "Acquária", de 2003, que protagoniza com seu irmão Junior Lima.

Agora, aos 40 anos, ela parece estar mais entrosada e à vontade com o set de gravação. "Fiquei preocupado de que ela fosse entrar e só fazer de qualquer jeito. Mas não, Sandy não erra uma cena", diz Paes após as gravações daquele dia. O filme foi rodado ao longo de um mês e meio.

"Evidências do Amor" chega aos cinemas em abril, como uma das principais apostas da Warner para o ano, e um dos primeiros filmes brasileiros a estrear após o presidente Lula sancionar a lei de cota de tela, que obriga exibidores a incluírem produções nacionais em sua programação.