SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Festival de Verão, tradicional evento baiano, completa 25 anos de existência em 2024. O festival, que acontece em Salvador neste sábado, 27, e domingo, 28, reúne alguns dos maiores nomes da música popular brasileira, além de representantes da música baiana, e terá transmissão na televisão e streaming.

Após um hiato devido à pandemia de coronavírus, o Festival de Verão, que teve a primeira edição em 1999, voltou a acontecer em 2023, no espaço que ocupou por 17 anos, o Parque de Exposições de Salvador. Este ano, o festival retorna ao parque, e mantém do ano passado a proposta de promover shows exclusivos e diversos encontros nos palcos.

A escalação do sábado conta com shows do americano CeeLo Green e uma apresentação única, feita especialmente para o Festival de Verão, de Ivete Sangalo. Além deles, há vários encontros, como Carlinhos Brown com BaianaSystem, Iza com Liniker, Baco Exu do Blues com Psirico, Bell Marques com Claudia Leitte e Teto com Matuê.

Já o segundo dia de evento tem Daniela Mercury reencontrando o bloco afro Ilê Aiyê, com quem viveu uma aproximação importante para a música baiana, e Margareth Menezes. O dia tem ainda shows de Leo Santana com Luísa Sonza, Lulu Santos com Gabriel o Pensador, Seu Jorge com Mano Brown, MC Cabelinho com TZ da Coronel, Thiaguinho com Maria Rita, Gloria Groove com Péricles e Àttooxxá.

No total, serão cerca de 30 horas de shows, com mais de 40 atrações, sendo 15 encontros nos palcos do Festival de Verão e shows individuais. Dentre eles, foi anunciado na última semana que Caetano Veloso vai levar ao Festival de Verão, no domingo, a apresentação do disco "Transa", clássica obra do exílio, de 1972, que passou no ano passado por São Paulo e Rio de Janeiro.

Os portões do Parque de Exposições, em Itapuã, serão abertos às 15h no sábado e 14h no domingo para o Festival de Verão Salvador. Os shows começam às 16h no sábado, e 15h no domingo, e vão invadir a madrugada nos dois dias do evento.

Quem não estiver na capital baiana, poderá acompanhar as apresentações pela televisão e streaming. A transmissão ao vivo começa no sábado às 17h15 e no domingo às 15h15, no Multishow, canal pago, e de maneira gratuita no Globoplay, plataforma que terá sinal aberto para não-assinantes. A Globo vai exibir compactos com os melhores momentos nos dois dias --no sábado após o Altas Horas e no domingo depois do Big Brother Brasil.

Veja a escalação separada por dia

Sábado (27)

CeeLo Green

Iza convida Liniker

Baco Exu do Blues convida Psirico

Bell Marques convida Claudia Leitte

Ivete Sangalo em show único para o FV

Carlinhos Brown com BaianaSystem

Teto convida Matuê

Domingo (28)

Leo Santana convida Luísa Sonza

Lulu Santos convida Gabriel o Pensador

Seu Jorge convida Mano Brown

MC Cabelinho convida TZ da Coronel

Thiaguinho convida Maria Rita

Daniela Mercury convida Ilê Aiyê e Margareth Menezes

Gloria Groove convida Péricles

Àttooxxá

Caetano Veloso canta 'Transa'

FESTIVAL DE VERÃO SALVADOR

Quando: 27 e 28 de janeiro

Onde: Parque de Exposições - av. Luís Viana Filho, 1590, Itapuã - Salvador (BA)

Preço: a partir de R$ 97,90

Classificação: 14 anos

Link: https://bileto.sympla.com.br/event/88040/d/222329

Transmissão: Multishow (pago), Globoplay (sinal aberto) e TV Globo (compacto com melhores momentos)

