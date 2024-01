SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem tentou buscar o nome da cantora Taylor Swift no X, antigo Twitter, neste sábado (27) recebeu uma mensagem de erro da plataforma, dizendo que "algo deu errado".

Ainda que não se saiba a origem do problema, fãs especulam que ele teria a ver com uma série de imagens pornográficas compartilhadas na rede social, feitas com inteligência artificial. Nos registros falsos, a artista aparece nua ou performando atos sexuais.

Fãs da americana se mobilizaram nas redes para tentar derrubar as publicações e os perfis que as compartilham. A hashtag Protect Taylor Swift, ou proteja Taylor Swift, esteve entre os assuntos mais comentados do X nesta quinta-feira (25).

Já o sindicato de atores de Hollywood, SAG-AFTRA, classificou as imagens pornográficas da cantora feitas com inteligência artificial de "perturbadoras, prejudiciais e profundamente preocupantes". A organização se manifestou na sexta (26) e reiterou o apoio à legislação que proíbe tais imagens.

"O desenvolvimento e a divulgação de imagens falsas, especialmente aquelas de natureza obscena, sem o consentimento de alguém devem ser considerados ilegais", afirmou o sindicato. "Como sociedade, temos o poder de controlar estas tecnologias, mas temos de agir agora, antes que seja tarde demais."