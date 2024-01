SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Leci Brandão, 79, recebeu alta nesta sexta-feira (26) do Hospital Samaritano, onde estava internada desde o dia 15 deste mês.

Segundo a assessoria da artista, as atividades profissionais somente serão liberadas após nova avaliação médica, que deve acontecer depois do dia 5 de fevereiro.

Deputada estadual por São Paulo, filiada ao Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, ela deu entrada no hospital para fazer exames de rotina, com inchaço nos pés e nas pernas, e os médicos "detectaram novas questões vasculares", segundo informou a assessoria.

Brandão teria feito uma angioplastia no ano passado, um procedimento minimamente invasivo feito para desobstruir as artérias do coração através de uma punção e introdução de cateteres nos vasos sanguíneos.

Além da atuação no mundo da música, Leci é conhecida por seu trabalho político. Segunda mulher negra eleita para a Assembleia de São Paulo, em 2010, depois de um vácuo de quase 30 anos, a deputada tem como bandeiras do mandato a promoção da igualdade racial, o respeito às tradições de matriz africana e a valorização da cultura popular.

São pautas que inspiram seus projetos e discursos. Leci defende cotas na política e concorda com a ideia de reservar cadeiras para negros e mulheres. "Mas tem que ser [eleita] uma pessoa preta que tenha compromisso com o seu povo. Não adianta ser preto e fazer bobagem, né?", disse ela, em entrevista à Folha.