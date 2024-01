RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mariana é um dos personagens centrais de "Renascer". O caráter dúbio e o envolvimento em um triângulo amoroso rivalizando pai e filho trouxeram uma rejeição avassaladora à mocinha da trama de Benedito Ruy Barbosa e uma depressão, que levou tempo para ser curada pela intérprete da versão original, Adriana Esteves.

Lá se vão 31 anos e é a novata Theresa Fonseca quem vai encarnar a protagonista do remake escrito por Bruno Luperi, neto do autor do folhetim original.

Theresa rejeita a definição de "peso" ao ser perguntada sobre o papel e prefere definir como uma "tremenda responsabilidade" ser a nova Mariana na novela das 21h, da Globo. Ela fica até um pouquinho brava ao ser questionada se não teme por uma suposta "maldição de Mariana". Será que vai ser rejeitada de novo? Eis a questão.

"Não tem isso de maldição, não. Gente! Mariana é uma personagem mal compreendida", responde, de supetão. A atriz diz que sua personagem é uma jovem de 20 poucos anos e, como muitas pessoas nessa faixa etária, vive por impulso e pela espontaneidade. Vilania zero, na opinião da atriz.

"Não a vejo como vilã. Vingativa? Talvez, mas não vai dar muito certo lá na frente, não?", brinca, e logo acrescenta: "Sinceramente, acho que esse mistério de ela ser ou não mal-intencionada é o interessante da trama", diz a atriz, que nasceu em 1997 e viu muito pouco da novela anterior no Globoplay.

"Vi a primeira fase, que são os três primeiros capítulos e não quis mais assistir. Acho que o ator precisa usar a criatividade e sentir o personagem para fazer a sua própria composição". Theresa conta que fez questão de ligar para Adriana Esteves logo depois de saber que seria a nova Mariana.

"Liguei para pedir bênção mesmo! Ela foi muito gentil e me perguntou como era a minha rotina, se eu me alimentava bem, se treinava e se tinha psicóloga. Avisou que estou com uma personagem que iria exigir muito de mim fisicamente e mentalmente" relembra.

Mariana é neta de coronel Belarmino (Antonio Calloni) e de dona Nena (Quitéria Kelly), que a criou com base no ódio que acumulou ao longo dos anos por ter perdido as terras da família para José Inocêncio (Humberto Carrão). Em nome da família, ela quer vingança, mas se apaixona pelo "rei do cacau" (Marcos Palmeira) da Bahia. Só que ela se envolve também com o caçula João Pedro (Juan Paiva) e a relação de pai e filho que já não é das melhores, piora. "Eu estou super dividida também (risos).

Theresa elogia os dois parceiros de cena. "O Marquinhos é doce, gentil e me ajuda demais. O Juan é um ator que estimula, instiga Eu estou em muito boas mãos com eles. Não saberia escolher entre os dois, viu?", admite.