ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo acertou nesta segunda-feira (29) a renovação de contrato das principais competições de vôlei do mundo com exclusividade. O novo acordo entra em vigor em 2025, e será válido até 2028.

O contrato foi acertado com a empresa Volleyball World, ligada a FIVB (Federação Internacional de Voleibol). O contrato abrange não só os campeonatos de vôlei de quadra que envolvem seleções, como também o vôlei de praia.

A parceria abrange as principais competições internacionais masculinas e femininas, como os Campeonatos Mundiais de Vôlei da FIVB de 2025 e 2027; os Campeonatos Mundiais de Vôlei de Praia; a Liga das Nações de Voleibol (VNL), que é anual; e o Beach Pro Tour (BPT).

Essas partidas estarão disponíveis para telespectadores nas plataformas Globo, tanto em TV aberta, como pelo SporTV, o canal esportivo da emissora, e também no Globoplay, o serviço de streaming da empresa brasileira.

"Estamos profundamente felizes com a sequência desta parceria. Com esse novo acordo iremos transmitir mais de mil jogos com o melhor do vôlei internacional até 2028. O vôlei é um dos esportes mais competitivos e populares do Brasil, com grandes vitórias em sua história e enorme audiência em nossas plataformas", diz Eduardo Gabbay, diretor dos canais esportivos da Globo.

Felix von Knorring, Head de Mídia da Volleyball World, também comentou sobre a renovação da parceria e afirma que estar com a Globo é algo primordial para que o vôlei continue crescendo no Brasil.

"Estamos muito satisfeitos em estender nossa colaboração com a Globo, um de nossos parceiros de longa data em um mercado apaixonado e fundamental para o esporte. Esta extensão representa não apenas a continuação da nossa parceria; marca uma evolução da nossa aliança que beneficia todas as partes envolvidas, mas, o mais importante, traz vantagens adicionais aos torcedores de todo o Brasil", afirmou.

O contrato atual da Globo com a Volleyball World se encerra no fim deste ano. O novo acordo, portanto, é válido para o quadriênio de 2025 a 2028. Atualmente, jogos de vôlei são o carro-chefe de audiência do SporTV 2, que também exibe a Superliga de vôlei, uma espécie de Campeonato Brasileiro da modalidade.