SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Morrissey, ex-vocalista da banda The Smiths, cancelou sua turnê de 40 anos de carreira em toda a América Latina, incluindo os shows que faria no Brasil, após sua equipe afirmar que ele está sob supervisão médica devido à exaustão física. Segundo a assessoria do artista, ele ficará em repouso em Zurique, na Suíça, por duas semanas.

A informação foi confirmada pela Free Pass Entretenimento, que cuidava das apresentações no país. A empresa diz que publicará, em breve, as informações para que o público possa pedir o reembolso dos ingressos. Os shows aconteceriam em fevereiro em São Paulo e em Brasília.

Em setembro do ano passado, o cantor já havia adiado as apresentações aqui após contrair dengue no México. Na ocasião, ele também havia reagendado as apresentações que faria em Lima, no Peru, em Bogotá, na Colômbia, em Santiago, no Chile, e em Buenos Aires, na Argentina.