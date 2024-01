SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O namoro entre Taylor Swift e Travis Kelce continua firme e forte, e uma comemoração rendeu aos fãs do casal o registro do primeiro beijo público dos pombinhos.

No último domingo (28), a cantora e o jogador do Kansas City deram um beijão à vista de todos após o time do atleta vencer a disputa contra o Baltimore Ravens. A vitória garantiu ao City uma vaga no Super Bowl, a final da liga de futebol americano.

A disputa deve ocorrer em 11 de fevereiro com o rival San Francisco 49ers. Após vibrar muito no camarote, a cantora foi ao campo para abraçar o namorado.

A relação dos dois ficou conhecida do público em setembro de 2023, quando Taylor foi vista assistindo uma partida do atleta. Depois de um mês, o casal foi visto de mãos dadas em um restaurante badalado em Nova York.

Na passagem da turnê da cantora pela Argentina, Kelce estava na plateia ao lado do pai da cantora e recebeu uma homenagem. Ao final da performance, fãs filmaram o casal se beijando nos bastidores.