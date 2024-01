SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Músicas de artistas como Djavan, Gal Costa, Maria Bethânia, Ana Carolina, Roberto Carlos e Plastic One, a banda de John Lennon com Yoko Ono, sumiram do Spotify neste domingo, 28, deixando fãs revoltados nas redes sociais.

Faixas como "Oceano", "Sina" e "Asa" continuaram aparecendo nos seus respectivos álbuns, mas estavam indisponíveis para a reprodução. O mesmo aconteceu com hits como "Pra Rua Me Levar", de Maria Bethânia, "Nuvem Negra" e "Serene", de Gal Costa, "Encostar na Tua", de Ana Carolina, e discos quase inteiros de Roberto Carlos da década de 1990.

Na tarde desta segunda, porém, algumas faixas voltaram ao normal no Spotify. De Djavan, todo o disco "Malásia", de 1996, que estava quase inteiro indisponível, agora pode ser escutado.

O mesmo aconteceu com "Sina", "Oceano" e "Nuvem Negra" e "Serene" de Gal Costa. Da cantora, porém, hits como "Chuva de Prata", "Topázio" e "Olha" continuam indisponíveis, assim como "Asa" e "Segredo" de Djavan.

Os discos da década de 1990 de Roberto Carlos continuam fora do ar na plataforma, assim como "Prá Rua Me Levar" e "Encostar Na Tua" de Ana Carolina, que tem os discos "Estampado", de 2003 e "Dois Quartos", de 2002, quase inteiramente indisponíveis.

Segundo Julian Lepick, consultor do mercado fonográfico, disse à reportagem, a retirada de músicas da plataforma pode ter relação com o pagamento de direitos autorais. Segundo ele, a editora responsável por administrar toda a obra de um artista como, por exemplo, Djavan, pode ter pedido pela retirada das faixas após não receber o pagamento adequado por parte do Spotify ou, ainda, da gravadora encarregada de distribuir as faixas.

"Há brechas pra colocar o conteúdo no ar e para questionar os recebimentos por eles. Isso pode resultar em reclamações e pedidos de remoção como forma de protesto para resolver a situação de devolver o conteúdo ao ar, você pode notar que os conteúdos não foram completamente removidos, eles ainda estão lá, apenas não podem ser reproduzidos", diz.

Procuradas pela reportagem, a assessoria do Spotify afirmou que está apurando o que pode ter acontecido. Os discos retirados são distribuídos pela Sony Music e não estão ausentes de outros streamings de música como Amazon Music e Deezer. A assessoria da Sony afirmou que irá checar o ocorrido e que se manifestará caso o problema envolva a gravadora e não apenas o Spotify.