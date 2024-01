SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chris Rock vai dirigir o remake americano de "Druk - Mais Uma Rodada", filme dinamarquês de Thomas Vinterberg que ganhou o Oscar de melhor filme internacional em 2021.

A adaptação foi divulgada logo depois de o filme original levar o prêmio. Como já havia sido revelado, Leonardo DiCaprio deve ser o protagonista, papel que era do ator Mads Mikkelsen no original, e produzirá o filme através da Appian Way, sua produtora. De acordo com o portal Deadline, os direitos do filme de Vinterberg estavam sendo disputados por nomes como Jake Gyllenhaal e Elizabeth Banks.

A partir de um humor ácido, "Druk" mostra quatro professores de uma escola na Dinamarca que ficam sabendo de uma teoria estapafúrdia que afirma que todos têm um déficit de 0,05% na quantidade de álcool do sangue. Para driblar o suposto problema de nascença e testar a suposição, eles decidem consumir bebidas em grandes quantidades diariamente.