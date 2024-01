SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz Leticia Spiller, 50, anunciou a morte do pai, Mauro Spiller. Ele tinha 98 anos.

Leticia não informou qual a causa da morte de Mauro. Em um longo texto, ela se despediu do pai. "Eu recordo do teu cheiro de afeto ao me por no colo para ouvir os trovões que não me deixavam dormir. De você me ensinar a rezar. Dos blocos de desenho e lápis para pintar... Dos nossos recitais de música clássica em casa quando eu era bem pequena. De como você cuidava muito bem de mim sozinho, quando fiquei com medo de puxar o dente que estava mole e você com seu jeito conseguiu me dobrar..."

"Dos nossos longos papos espirituais durante as caminhadas em Teresópolis. Dos conselhos e conversas quando deixei de ser menina para me tornar mulher. Do seu carinho e ternura sempre. . Da sua gentileza com as pessoas ., da sua paciência, tolerância e respeito à verdade do outro. E tantos, tantos momentos gravados no meu coração. Eu recordo, eu recordo, eu recordo e sempre recordarei", disse Leticia Spiller.