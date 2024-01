SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Todo mundo fala que o [Fábio] Porchat só trabalha, mas agora ele está de férias três meses e quem não tem dormido sou eu". É dessa forma bem-humorada que começa o bate-papo da reportagem com o ator e comediante Antonio Tabet, 49, que atualmente pode ser visto em "Elas por Elas" na pele de Fagundes, seu primeiro personagem de novelas.

"Tem sido uma experiência completamente nova e enriquecedora. Em nenhum momento fico amedrontado, pelo contrário, me sinto confiante e tenho liberdade da [diretora] Amora Mautner para improvisar", comenta ele, cuja inspiração para o assassino frio e de poucas palavras é o vilão Mike da série "Breaking Bad".

No ar em horário nobre, ele conta que vem sentindo um retorno muito grande a respeito das maldades que apronta na trama, e recorda da cena de um capítulo recente em que enterrou Míriam (Paula Cohen) viva. "Só ainda não apanhei no mercado", diverte-se.

O trabalho tem dado resultado e já há convites para futuros trabalhos na Globo, dentre eles outro folhetim. Mas, como Tabet não dorme, ele quer mais. A ideia dele é tentar levar para a emissora uma série do personagem policial Peçanha, conhecido do canal Porta dos Fundos e que também deverá virar peça teatral em formato de monólogo mais para o meio do ano. Um filme dele também já está esqueletado.

"Seria sucesso absoluto na TV, não teria a menor chance de dar errado, pois é o personagem mais popular do Porta e rompeu fronteiras. Num Brasil polarizado, ele pode ser querido pelas pessoas que enxergam nele uma crítica ou sátira e também por quem vê apenas uma caricatura", opina o comediante sobre o espírito irônico e zombeteiro do militar bigodudo.

Aliás, mesmo com a concorrência dos meios digitais, Tabet considera que a Globo segue sendo a maior vitrine do Brasil. Justamente por isso que há o interesse em fazer uma parceria com o canal. "Eu adoraria ter uma tela em branco para fazer humor ou entretenimento na Globo. Agora, convivendo lá dentro, noto que existe essa criatividade pujante", reforça.

CANAL DE ESPORTES COM POTENCIAL DE CRESCIMENTO

Além dos projetos artísticos, Antonio Tabet também tem como interesse fazer crescer seu mais novo investimento na web: o canal de esportes Goat, que já beira os 2 milhões de inscritos no YouTube. O foco é transmitir ao vivo campeonatos em todo o mundo. Atualmente, ele tem os direitos de transmissão de jogos da Bundesliga, da Liga Saudita e dos campeonatos Carioca, Cearense e Pernambucano.

"A gente começou a perceber que o consumo de esportes e eventos estava mudando, as pessoas consomem mais de uma tela. Nosso intuito é transmitir de um jeito mais heterogêneo e que agrade a gregos e troianos. Tem outros canais muito chapa branca ou com mais zoeira. Resolvemos fazer um híbrido", avalia.

Tabet e seu sócio têm pensado em outros conteúdos para agregar à plataforma, como um reality para encontrar ou formar novos comentaristas e narradores. Para isso, querem explorar a inclusão.

"Queremos gente de lugares distantes do eixo Rio-SP e outras minorias para inserir nesse mercado que é machista. A ideia é pluralizar de um jeito que não pareça só um movimento social. Desejamos formar bons profissionais", almeja.