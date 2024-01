SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As novas acusações contra Alec Baldwin por homicídio culposo no caso da morte da diretora de fotografia do filme "Rust", Halyna Hutchins, deverão ser apresentadas nesta quinta-feira (1). Elas fazem parte de um novo indiciamento de um júri do Novo México.

No dia 19 de janeiro, o júri acusou o ator novamente e fez reviver o caso criminal contra ele pelo tiroteio fatal no set do filme, em 2021, quando uma arma com a qual ele estava ensaiando disparou.

O júri emitiu a acusação depois que a inicial do promotor local contra Baldwin desmoronou e foi arquivada.

No Novo México, uma condenação por homicídio culposo em um caso como o que Baldwin enfrenta pode resultar em até 18 meses de prisão.

"Estamos ansiosos pelo nosso dia no tribunal", disseram os advogados de Baldwin, Luke Nikas e Alex Spiro, em comunicado.

Baldwin ?que estrelou e foi produtor de "Rust", um filme de faroeste? mantém a posição de que não foi responsável pela morte da cinematógrafa, dizendo que lhe disseram que a arma não continha munição real e que não deveria haver munição real no set.