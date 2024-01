RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Pai de Vanessa Lopes, Alisson Ramalho usou as redes sociais para atualizar sobre o estado de saúde da ex-BBB nesta quarta-feira (31). O empresário contou que onze dias após a desistência do BBB 24, a filha está seguindo rigorosamente as recomendações médicas. Ele disse também que a influenciadora passa todos os dias por consultas psiquiátricas

"Prazer falar com todos vocês, espero que estejam todos bem. Estamos aqui em um almoço em família, e gostaria de falar para vocês resumidamente como foram os últimos dias", começou ele nos stories do Instagram.

Ele afirmou que os médicos orientaram Vanessa a ir até lugares que a fizessem bem. "Lugares com natureza, lugares que tenham praia, lugares que ela realmente goste, que ela se sinta bem, possa espairecer, dar uma caminhada", disse. "Lugares que ela possa cuidar da saúde física e mental dela, psicomotora", completou.

Ao fim do vídeo ele agradeceu a preocupação dos internautas e antecipou que, em breve, Vanessa irá retornar à internet. "Em um curto período de tempo, ela vai responder a todos, voltando às atividades. Ela está retornando às atividades físicas, vai dar tudo certo", finalizou.

Vanessa apertou o botão para abandonar o reality na sexta-feira, dia 19 de janeiro. Pouco antes do episódio, ela conversava com os outros confinados e disse que queria desistir, mas eles pediram que ela conversasse com a psicóloga do programa antes. No dia anterior, ela cismou com atitudes dos brothers e chegou a acusar Beatriz e Alane de serem "atrizes contratadas pela produção do programa".