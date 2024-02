RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Margot Robbie se pronunciou pela primeira vez sobre não ter sido indicado ao Oscar 2024. Protagonista do filme "Barbie", um dos maiores sucessos de bilheteria de 2023, ela disse que não tinha motivos para ficar triste, já que a produção está concorrendo em sete categorias na maior premiação do cinema mundial. Mas, ela lamentou o desprezo da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood por Greta Gerwig, diretora do longa que também ficou de fora das indicações de melhor direção.

"Não há como ficar triste quando você sabe que é tão abençoado", começou Margot. Obviamente, acho que Greta deveria ser indicada como diretora, porque o que ela fez foi algo que só acontece uma vez na carreira, uma vez na vida, o que ela fez, realmente, é incrível. Mas foi um ano incrível para todos os filmes", completou a atriz, que também é produtora-executiva do filme sobre a boneca mais famosa do mundo.

"Barbie" foi indicado nas categorias de melhor filme, ator coadjuvante (Ryan Gosling), atriz coadjuvante (America Ferrera), roteiro adaptado (Greta Gerwig e Noah Baumbach), além de figurino e design de produção. Durante um painel do Sindicato dos Atores dos EUA (SAG), ela agradeceu o carinho dos fãs e o apoio dos colegas de profissão que também lamentaram o seu nome ter ficado de fora da indicação do prêmio de melhor atriz.

"As reações das pessoas ao filme têm sido a maior recompensa de toda essa experiência, seja em um momento como esse, ouvindo nos banheiros, vendo o que as pessoas estão escrevendo online, ou mesmo quando usam rosa. Barbie fez muito mais do que imaginaríamos e isso é a maior recompensa", afirmou.