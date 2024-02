ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Irmã da apresentadora Fabíola Reipert, que apresenta o quadro A Hora da Venenosa no Balanço Geral SP, a radialista Mabell Reipert foi contrata pela Record para replicar o sucesso da irmã no Rio de Janeiro.

A partir de fevereiro, Mabell será apresentadora do segmento de fofocas no Balanço Geral Rio, comandado por Tino Júnior. Ela substituirá Quezia Oliveira, que seguirá na TV de Edir Macedo, mas em outras funções.

A ideia da emissora é usar o modo maledicente de comentar a vida dos famosos também na capital fluminense, e com isso tentar roubar pontos da Globo no horário das 15h.

Em terras paulistas, a Hora da Venenosa é sucesso de audiência desde 2013, e chega a ganhar da Globo por alguns momentos, com picos de até 9 pontos na Grande São Paulo.

Antes da Globo apelar a reprises de novela na faixa, com exibições de tramas como "Mulheres de Areia" (1993) e "Chocolate com Pimenta" (2003), o quadro vencia a Globo com frequência e foi um dos responsáveis por tirar o Vídeo Show da programação diária da Globo.

No Rio de Janeiro, o A Hora da Venenosa já teve o comando do humorista Amin Khader, mas nunca conseguiu atingir tanto sucesso como acontece em São Paulo.

Hoje, o Balanço Geral Rio costuma marcar médias de 9 a 10 pontos de audiência, com picos de até 13, e é a maior audiência fora da Globo na capital fluminense.

É a segunda passagem de Mabell Reipert pela Record. Até junho do ano passado, ela atuava na filial da emissora em Santos, no litoral de São Paulo.