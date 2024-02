SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clima leve e descontraído entre os atores Meryl Streep, 74, e Martin Short, 73, na cerimônia do American Film Institute Awards, em janeiro, acendeu rumores de que ambos poderiam estar namorando.

Começou uma grande torcida, sobretudo nas redes sociais, para que isso se confirmasse. Mas o ator reforça que não há nada de verdade nessa história.

Em participação no podcast Club Random with Bill Maher, ele afirmou que ambos são amigos. "Não somos um casal. Somos apenas amigos muito próximos", disse. A fala foi repercutida na imprensa internacional, como na People.

O apresentador ainda brincou que ambos deveriam levar a sério os boatos e citou casais poderosos de Hollywood como Tom Cruise e Nicole Kidman e Brad Pitt e Angelina Jolie.

Martin Short e Meryl Streep participaram juntos da série "Only Murders in the Building".

Os representantes de Meryl Streep já haviam negado os boatos de namoro com o colega. A renomada atriz está separada há seis anos do ex-marido, Don Gummer, com quem se casou em 1978.

Short foi casado por 30 anos com Nancy Dolman, que morreu em 2010 vítima de um câncer.