SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incidente revelador no Super Bowl de 2004 completa 20 anos nesta quinta-feira (1º) e ainda dá o que falar. Na época, o show na final da liga de futebol americano foi de Janet Jackson, com uma participação especial de Justin Timberlake. Porém, um movimento errado foi motivo de escândalo.

Hoje em dia, com uma maior liberação dos mamilos femininos à mostra, em meio ao debate da igualdade de gênero, o seio feminino à vista poderia não chocar tanto. Mas, naquele ano, a cantora precisou pedir desculpas publicamente pela ofensa que pode ter causado ao público, e uma investigação foi aberta após seu seio direito ser exposto durante a apresentação.

O caso ficou conhecido como nipplegate ou o escândalo do Super Bowl XXXVIII. Os dois cantavam a música "Rock Your Body" quando, em determinado momento da coreografia, o cantor puxou a blusa de Jackson, que usava um sutiã vermelho.

Depois, o presidente da Comissão Federal de Comunicações disse à CNN ter certeza de que nada se tratava de um acidente. "Claramente alguém tinha conhecimento disso. Claramente foi algo planejado. Ela provavelmente conseguiu o que queria", falou Michael Powell.

A cantora também não pôde se apresentar no Grammy ao lado do colega na semana seguinte. Justin, no entanto, seguiu com a programação. A empresa proprietária da MTV proibiu que clipes e músicas da irmã de Michael Jackson fossem exibidos em seus canais de televisão e rádios.

Mesmo anos após a falha na apresentação, o assunto ainda repercute. Anualmente, os fãs da artista impulsionam a hashtag "Dia de Valorização de Janet Jackson" e, em 2021, Timberlake novamente se desculpou.

"Também me sinto compelido a responder, em parte, porque todos os envolvidos merecem o melhor e, o mais importante, porque esta é uma conversa mais ampla da qual desejo sinceramente fazer parte e crescer."