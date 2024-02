SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A expectativa era grande para a inauguração do novo restaurante do chef Luiz Filipe Souza. Há duas semanas, ele abriu as portas da Trattorita, que ele define como uma trattoria italiana moderna, em Pinheiros.

A casa surge como uma extensão do seu Evvai, cozinha autoral com uma estrela Michelin e na posição 22 dos melhores da América Latina segundo o 50 Best, localizada na mesma rua, e do Evv.ita, projeto de pizzas que funcionou durante a pandemia.

Tanto que algumas receitas que fizeram sucesso no Evvai compõem o novo cardápio. Ele é mais casual, com pratos à la carte destacando as massas frescas e secas, servidos todos os dias no almoço e no jantar. Diferente do Evvai, que desde 2021 serve apenas um menu-degustação, no jantar, ao preço de R$ 737.

"O Evvai começou com uma história de ser um restaurante casual, mas foi enveredando para uma coisa mais exclusiva. Para fazer bem esse tipo de comida, tinha que deixar só o menu-degustação. Então comecei uma busca de ter um lugar só à la carte", diz Souza.

Entre as receitas que ele recupera, expedidas na Trattorita pelo chef de cozinha André Miranda, estão o malloreddus (R$ 85), um nhoque sardo servido com ragu de linguiça artesanal e açafrão sobre uma fonduta de queijo pecorino. É de comer e raspar o prato.

Outra é a fregola (R$ 135), com massa feita na casa, frutos do mar e manteiga defumada. Na seção de entradas, são queridinhas a polenta cremosa com queijo tallegio e ovo mollet (R$ 65) e a carne cruda, que leva filé-mignon cortado na ponta da faca com creme azedo e ovas de truta (R$ 85).

Apesar da proposta mais casual, as refeições são feitas em um salão de decoração elegante, pautado por tons de azul, mesas de mármore e ilustrações inspiradas na Toscana.

Na entrada do restaurante fica um bar, tão elegante quanto. É lá onde são oferecidas as pizzas de massa leve de fermentação natural, a partir das 18h. As redondas, de tamanho individual e sabores que fogem do tradicional, também podem ser pedidas no salão aos domingos.

Esse espaço, de frente para a rua, abriga 20 pessoas e tem operação própria. O balcão fica sob comando de Sergio Romano, chef de bar do Evvai, e traz clássicos e autorais.

Há pizzas como a schiacciata (R$ 49), que leva carne cruda, lardo e sálvia, e a montanarina (R$ 45), com mortadela, pistache, burrata e pesto. Com a abertura do restaurante, as redondas voltam

a ser vendidas por delivery.

Souza prepara ainda outras novidades. Nas próximas semanas, inaugura uma versão expressa da Trattorita no shopping Tamboré, em Alphaville. Batizada de Tratt, terá menu reduzido de massas e risotos. Lá, ele retoma a produção de cookies artesanais, outro projeto de pandemia. E, quem sabe, ainda neste ano venha um quinto negócio.

TRATTORITA EVVAI

Onde R. Joaquim Antunes, 260, Pinheiros, região oeste

Telefone 11 3061-1581

Link https://www.instagram.com/trattorita/