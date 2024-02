SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jerry Seinfeld escreveu, dirigiu e estrelou um novo filme, que estreia em 3 de maio, no catálogo da Netflix. "Unfrosted: The Pop-Tart Story" ? "Descongelado: A História do Pop-Tart", em português?, com Hugh Grant e Melissa McCarthy, vai contar a história da invenção do biscoito Pop-Tart, da marca Kellogg's.

A história se passa no estado de Michigan, no centro-oeste dos Estados Unidos, durante a década de 1960. Nessa época, Kellogg's e Post eram duas marcas do ramo dos cereais que travavam uma corrida para fabricar um novo doce, que seria um sucesso nas prateleiras dos supermercados.

Nos últimos 60 anos, o Pop-Tart se tornou uma iguaria muito popular na mesa das famílias americanas, e já era discutido na sitcom "Seinfeld", um fenômeno dos anos 1990.

"Unfrosted" segue a nova tendência de produção de filmes sobre marcas. Em 2023, chegou ao cinema "Air", da Nike, tivemos a cinebiografia "Cheetos Flamin' Hot" e o próprio longa "Barbie", sobre a boneca da Mattel.