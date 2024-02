SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Whindersson Nunes, 29, disse nas redes sociais que teve a perda de outro filho no ano passado. Segundo ele, ninguém ficou sabendo. Ele também revela que quase perdeu a vida em 2023.

"Ano passado tive outro filho e perdi mais uma vez, quase morri de um choque anafilático numa sauna na Inglaterra, quebrei a mão em uma praia no Triângulo das Bermudas. Minha vida não é a novela que vocês querem que seja", escreveu ele.

Após o relato, recebeu muito carinho dos fãs no X (antigo Twitter). Vale lembrar que em maio de 2021, após o nascimento de 22 semanas, o pequeno João Miguel não resistiu e morreu.

Já pelo Instagram, Nunes fez outro desabafo. Ele resolveu compartilhar algumas críticas que recebeu e que envolvem suas ex-namoradas Maria Lina Deggan e Luísa Sonza.

Dentre elas, uma em que uma internauta afirmava que se recusava a acreditar que as relações do comediante não davam certo porque ele só queria uma mulher para parir, mas que agora teria essa confirmação. Nunes publicou que gostaria de ser pai solo após ter um filho com barriga solidária.