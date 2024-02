SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar entrou na onda do meme 'calma, calabreso', que viralizou nesta semana após ser usado por Davi no BBB 24 (Globo).

O jogador compartilhou a frase, criada pelo humorista Toninho Tornado, em seu perfil no Twitter. "Calma, calabreso", escreveu Neymar com um emoji de gargalhada.

As redes sociais não perderam a piada com o atleta, e responderam com mais memes. Um dos internautas disparou: "Bruno Marquezino", fazendo uma referência a atriz que teve um relacionamento com Neymar.

As zoações com ele continuaram, e outras namoradas, como Bruna Biancardi, também não foram poupadas. "Não queremos seu apoio, valeu", escreveu. "Boa tentativa, cara. Mas a gente vai continuar torcendo para o Davi", ironizou outro.