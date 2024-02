SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O comediante Paulo Gustavo tinha deixado pronto o roteiro de "Minha Mãe É uma Peça 4", escrito com Susana Garcia, diretora dos últimos títulos do sucesso nacional. O trabalho foi finalizado durante a pandemia e ambos tinham planos de tocá-lo após o fim da Covid-19, disse a diretora ao jornal O Globo.

Com a morte de Paulo Gustavo, provocada pela Covid-19 em 2021, o filme não será mais feito, mas o humorista será lembrado em um flashback de "Minha Vida em Marte 2", sequência que Garcia prepara agora. A diretora se aproximou do ator com o filme "Os Homens São de Marte... E É pra Lá que Eu Vou", de 2014, protagonizado por ele e Mônica Martelli.

Susana Garcia é a diretora de "Minha Irmã e Eu", comédia em cartaz que tem feito sucesso com o público, chegando atualmente perto dos 2 milhões de espectadores. Apesar de ter sido o primeiro filme desde 2019 a cruzar a marca do milhão, ainda é uma cifra bem inferior àquela de "Minha Mãe É uma Peça 3", que levou mais de 11,5 milhões de pessoas ao cinema.