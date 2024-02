SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ano depois de sua morte, Glória Maria ganha uma biografia ilustrada, para que as próximas gerações possam conhecer a carreira da jornalista. Dedicado ao público infanto-juvenil, o livro "Glória Maria ? Glória Maria Matta da Silva" está sendo lançado pela editora Mostarda.

Escrito por Duílio Fabbri Júnior e ilustrado por Manoela Costa, o livro traz um panorama da vida da jornalista, da época em que ainda trabalhava como telefonista até o momento em que recebeu o diagnóstico de câncer no pulmão.

Entre as ilustrações, se destacam a entrevista com o cantor Michael Jackson e o famoso voo com gravidade zero que fez para uma reportagem. A biografia também ressalta a sua luta contra o racismo. Afinal, Glória foi a primeira pessoa a usar a Lei Afonso Arinos, que proíbe a discriminação racial.

"Glória Maria ? Glória Maria Matta da Silva" faz parte da Coleção Black Power da editora Mostarda, que destaca 30 personalidades negras. A jornalista morreu em 2 de fevereiro de 2023, em decorrência da piora do câncer, que causou metástases cerebrais.

Tags:

Glória Maria