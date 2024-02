RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A série "Se Eu Fosse Luísa Sonza", produzida pela Netflix e lançada no fim de 2023, ainda rende assunto para Luísa Sonza. Apesar de mostrar detalhes da sua trajetória profissional e também da vida privada na produção, a cantora surpreendeu seus seguidores em uma entrevista recente, onde contou não acreditar monogamia e sim em um "combinado monogâmico". Ela relatou também que não gosta muito de sexo.

"Sexo é superestimado. O ato sexual mesmo, por si só, é superestimado. Tem gente que gosta muito, eu não gosto tanto assim. Gosto de fazer amor, ter uma conexão incrível. Só que tenho uma coisa: ou me apaixono ou enjoo, e geralmente é a primeira opção", resumiu para Marie Claire.

Ela também definiu o que seria traição: "É não cumprir o combinado - e nisso sou bem pragmática, gosto que seja cumprido. É ser falso com alguém e depois manipular, insistir no erro, fazer mais de uma vez sabendo o que causou. Diz muito sobre a índole da pessoa", analisou.

Questionada sobre ter ou não ainda algum trauma por causa do relacionamento conturbado com Chico Moedas e exposto a traição do rapaz no programa Mais Você, da Globo, Luísa foi direta: "Ainda que estou trabalhando isso porque não quero ser corna de novo, é muito ruim! Eu não perdoo e, na hora que puder, vou de novo na Ana Maria Braga falar mais umas coisas, ler outra carta [risos]."

A cantora também anunciou que já tem na cabeça um próximo álbum. "Estou estudando referências, montando playlists, lendo livros, criando bastante para botar a mão na massa. O que passei um ano compondo para o "Escândalo Íntimo" já fiz em três meses para esse. Ainda não está pronto porque não tem as melodias, mas já está tudo escrito."