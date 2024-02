SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Yasmin Brunet admitiu que está com medo de ter perdido seguidores com a repercussão de sua participação no BBB 24.

Em conversa com Lucas Henrique, a carioca revelou que tinha cerca de quatro milhões de seguidores no Instagram. "É gente pra caraca", respondeu Lucas. "Estou com medo de ter decepcionado eles", desabafou Yasmin.

A modelo entrou no BBB 24 com 4,4 milhões de seguidores e atualmente tem 6,7 milhões. Porém, o número de "haters" da modelo também cresceu, já que ela foi apontada como racista contra o participante Davi.