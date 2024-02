ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Record renovou no último mês de janeiro com a empresa americana Universal Pictures os direitos de transmissão do desenho Pica-Pau, considerado o mais antigo em exibição na televisão brasileira.

A emissora confirmou a informação em comunicado enviado à reportagem. A reportagem apurou que o novo acordo é válido por mais dois anos. Ou seja, pelo menos até janeiro de 2026, o pássaro azul e vermelho seguirá na TV de Edir Macedo.

Com isso, Pica-Pau vai completar duas décadas como um dos coringas da Record.

O desenho chegou à emissora em 2006, após a assinatura de um contrato exclusivo com a Universal Pictures. Inicialmente, foi exibido diariamente no fim de tarde e chegou a marcar 18 pontos de Ibope na Grande São Paulo, em 2007.

Em outros momentos, também incomodou a Globo. Em 2012, a Record venceu a emissora com Pica-Pau em um sábado à tarde e fez um diretor do programa de Xuxa Meneghel, que na época batia de frente com a animação, ser demitido após desabafar sobre as derrotas no X (ex-Twitter).

Desde 2018, Pica-Pau tem índices mais modestos. Atualmente, nos domingos de manhã, os números variam de 3 a 4 pontos na audiência. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores.

Pica-Pau está na TV brasileira há várias décadas. Já passou por SBT (1981 a 2003) e Globo (2003 a 2006). Sua estreia no Brasil aconteceu logo nos primeiros dias na TV brasileira, quando a antiga TV Tupi (1950-1980) o exibia na programação.