SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Juju Salimeni, 37, sonha em se tornar mãe, mas ainda não conseguiu em virtude de questões hormonais. A influenciadora digital pausou os planos do primeiro filho para poder desfilar como rainha de bateria da Barroca Zona Sul, no Carnaval 2024 de São Paulo.

"A gente já estava pensando, porque eu ainda não tinha voltado para o Carnaval, eu saí na pandemia, fiquei sem desfilar, e aí no próximo ano não deu certo, e a gente já estava 'vamos começar a tentar', aí veio o convite da Barroca e paramos os planos. Eu já tinha ido na médica, já tinha feito os exames...", disse Juju, ao portal Léo Dias

O QUE ELA DISSE

A ex-assistente de palco do "Legendários" (Record) contou que ela e o marido, o atleta Diogo Basaglia, planejam voltar a tentar engravidar após a folia. "Vou estar livre, então eu vou parar essa parte hormonal, vou tentar voltar ao eixo e provavelmente em poucos meses eu deva menstruar de novo aí podemos tentar e aí deixamos a Deus quiser", disse.

Em razão do uso de hormônios para manter o corpo escultural, ela afirma que está sem menstruar há um bom tempo e o processo para engravidar é mais demorado. "Como a gente tem toda essa preparação, ele como atleta faz uso de hormônios, eu também para minha condição também tenho toda uma modulação hormonal, da forma que estou não consigo engravidar, porque os meus hormônios não estão aptos a isso. Eu não menstruo há muitos anos, é uma coisa meio que oscila, eu fiquei uns 5 anos sem menstruar, veio a pandemia a minha rotina mudou, então voltei a menstruar, então assim os hormônios das mulheres é uma loucura", explicou.

Juju garantiu que sempre teve um acompanhamento médico e os hormônios não prejudicam a fertilidade. Assim, ela focará as atenções para poder engravidar ainda em 2024.

"Não afeta, porque tem todo um acompanhamento médico, não é nada feito aleatoriamente, meus exames estão lá certinhos feitos de 4 em 4 meses, tenho os meus médicos todos acompanhando, tanto que eu fiz exames com a ginecologista para ver essa parte e estão todos OK", disse a influenciadora.

A influenciadora digital já está até preparando o lado emocional para deixar a vaidade de lado para realizar o sonho de ter um filho. "Vai me incomodar porque eu tenho essa coisa com o corpo, mas eu entendo que é uma fase. Tudo é uma fase, eu vejo mulheres maravilhosas, Virginia está indo para o 3º filho com aquele corpo absurdo, então eu acho que tudo é questão de cuidados durante a gravidez, não chutar o balde porque está grávida e vai comer o que quiser, tem que continuar saudável, fazendo acompanhamento e depois a gente volta na hora que tiver que voltar", finalizou.