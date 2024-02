RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma das primeiras celebridades a chegar ao Copacabana Palace, onde acontece a 19ª edição do Baile da Vogue, Clara Buarque escolheu um figurino ousado com as costas nuas e uma fenda que ora mostrava ora escondia as pernas. "Com esse calor, acertei no look", brincou se referindo a mais uma noite quente na casa dos 38ºC no Rio de Janeiro.

Filha de Carlinhos Brown e neta de Chico Buarque e Marieta Severo, Clara rechaçou a pergunta sobre o look realçar a boa forma. "Ai... Isso não existe mais. A mulher pode e deve usar o que quiser e o que deixa à vontade e feliz."

Atriz, Clara está no elenco do filme recém-lançado " Ó Pai, Ó 2", já tem novos projetos. "Estou lendo alguns roteiros. Ainda não posso dar spoiler".

O Baile da Vogue acontece neste sábado (3) com o tema "Galáctika" e propõe "uma noite estratosférica, cósmica, estelar".