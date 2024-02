RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Não foi dos mais longos o trajeto de Zezé Motta, 79, ao Copacabana Palace, onde na noite deste sábado (3) acontece o Baile da Vogue. Zezé está morando no Leme, a poucos metros dali. O lugar não poderia ser mais especial: o apartamento onde Clarice Lispector (1920-1977) viveu.

Não o mesmo prédio. É o mesmo apartamento, de três quartos, na Rua Gustavo Sampaio, no Rio de Janeiro. Aquele que pegou fogo e deixou marcas profundas no corpo e na alma da escritora. "Durmo no quarto que era dela, onde ela dormia" conta a atriz, que diz não sentir nenhuma vibração da escritora por ali. Zero paranoia, "só coisas boas".

Zezé estava acompanhada da sobrinha, Érica Prado. Ela pega onda e fundou há cinco anos no Rio um movimento de apoio a surfistas negras e indígenas.

"Quando se fala em mulher surfista, a maioria das pessoas liga ao estereótipo da loira branquinha, é quase sempre assim", diz. "E as últimas seis campeãs brasileiras são negras ou indígenas. Estamos batalhando por mais incentivo".