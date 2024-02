RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Terceiro ano à frente da bateria da Viradouro, Erika Januza, 38, decidiu ousar na Sapucaí. A atriz contou ao F5 que a fantasia será micro. "Venho pelada (risos). É sério. Me permitir a vir menos tampada do que os anos anteriores. Depois, volto a programação normal", disse.

Faltando oito dias para o desfile da escola de samba de Niterói (a última do segundo dia do desfile no Rio), Erika diz que está menos acelerada. "Já ensaiei e me preparei para tudo que podia. Agora é só esperar o desfile", afirmou.

Gravando cenas de Dona Beja da HBO Max, Erika deu um pequeno spoiler. "É uma producão incrível. Cenas fortes e tudo muito lindo. Tenho a certeza que o público vai amar de cara a novela", avaliou.