SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dakota Johnson, 34, teve uma passagem relâmpago no Baile da Vogue neste sábado (3). A atriz estadunidense posou para fotos e depois ficou por menos de meia hora dentro de uma sala, sem falar com a imprensa.

A estrela veio para o Brasil para divulgar o filme da Marvel, Madame Teia. O vestido usado por Dakota fazia referência ao longa, ele era preto com linhas brancas irregulares que lembraram teias de aranha.

O longa deve estrear nos cinemas no próximo dia 14 de fevereiro. Dakota viverá a paramédica Cassandra Webb, identidade secreta da super-heroína, Madame Teia, que tem poderes de ver o futuro. A história de Cassandra é parte do universo do Homem-Aranha.mar

Um dos trabalhos de maior projeção da carreira de Johnson foi na trilogia cinematográfica 50 Tons de Cinza. Ela interpretou Anastasia, par romântico de Christian Grey (Jamie Dornan).